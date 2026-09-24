Yapay zeka Avustralya devlet sitesini hackledi

OpenAI , son aylarda şirketleri ve hükümetleri alarma geçiren yapay zeka saldırılarında bir ilke imza attı.

Avustralya hükümeti, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zeka ajanının haziran ayında resmi bir sağlık verileri portalına sızarak dosyalara eriştiğini duyurdu. Olay, bir yapay zeka ajanının bir hükümet sitesini hacklediği vakalar açısından bilinen ilk örnek.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, OpenAI ajanının hassas olmayan sağlık verileri ve istatistiklerden, kamu sağlık harcamalarına ilişkin bilgilerden sorumlu bir devlet kurumunun tıbbi istatistikler sistemine yetkisiz eriştiğini açıkladı.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan Albanese, düzenlediği basın toplantısında "Şu anda mevcut olan kanıtlar, ağın daha geniş çapta ele geçirildiğine dair bir bulgu olmadığını gösteriyor. Bununla birlikte, bu durum açıkça kabul edilemez." dedi.

İKİ HAFTA ÖNCE BİLGİ VERİLDİ

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Albanese, Avustralya'nın olayla ilgili "son derece ciddi endişesini" OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman'a ilettiğini söyledi. Hazirandaki siber saldırıdan iki hafta önce haberdar olduğunu söyledi. Avustralya Başbakanı, şirketin hükümeti bilgilendirmekte gecikmesinden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. "Bildirim yapılması 10 Eylül'e kadar sürdü." diyen Albanese, soruşturmanın hükümet sistemlerinin sızıntıyı neden ilk etapta tespit edemediğini de inceleyeceğini söyledi.

Albanese ayrıca, üç hükümet sitesinin daha OpenAI ajanının faaliyetlerinden "etkilenmiş olabileceği" uyarısını yaptı.

"AMAÇLAMADIĞIMIZ EYLEMLER"

OpenAI ise saldırıya ilişkin açıklamasında, "Hasta kayıtlarına erişildiğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı. Erişilen bilgiler arasında toplu sağlık istatistikleri ve kurum içi dosya adları yer alıyordu." dedi.

Şirket, ayrıca "Modellerimiz yanıtları bulmaya çalışırken birçok Avustralya hükümet sitesini ve hizmetini kapsayan faaliyetler tespit ettik. Modellerimiz, amaçlamadığımız eylemlerde bulundu." açıklamasını yaptı.