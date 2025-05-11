Yapay zekanın hızla geliştiği günümüzde, liderlik yarışında Elon Musk ile Sam Altman birçok kez karşı karşıy geliyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, geçtiğimiz Cuma günü bu yarışmayı bizzat sohbet robotu Grok’a sordu. Ancak aldığı yanıt beklediği gibi olmadı: Grok, tercihini Elon Musk’tan yana kullandı. Musk’ın sahibi olduğu Grok, X platformunda verdiği yanıtta, “Altman’ın erişilebilirliği hayati önem taşısa da, insanlığın hayatta kalması için kritik olan güvenlik vurgusu nedeniyle Musk’a yönelirim,” ifadelerini kullandı. Grok’un açıklamasında, “İdeal olan, güçlü yönlerin birleşmesiyle yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasıdır,” denildi. Grok, xAI tarafından geliştirilerek Musk’ın sosyal medya platformuna entegre edilmişti. Musk da dahil birçok kullanıcı, Grok’u tartışmalarda tarafsız bir hakem olarak kullanıyor. Ancak xAI, Grok’un kamuya açık bilgilerle eğitildiğini ve bu nedenle zaman zaman yanıltıcı yanıtlar verebileceğini açıkça belirtiyor.

Business Insider, bu ilginç soruyu diğer yapay zekâ botlarına da yöneltti: “Eğer yapay zekayı geliştirmek için Sam Altman’ı mı yoksa Elon Musk’ı mı seçmek zorunda olsaydınız – ve insanlığın geleceği tehlikede olsaydı – kimi seçerdiniz?”

Yanıtlar büyük ölçüde benzerdi: Grok hariç herkes Altman dedi.



ChatGPT, Altman’ın “güvenlik, uyum ve küresel faydaya” verdiği önemi vurgularken, Musk’ın “vizyoner ama dürtüsel” yaklaşımına dikkat çekti.



Claude ise “zorunda kalırsak Altman” diyerek etik ve güvenliğe verdiği önceliği gerekçe gösterdi.



Copilot, ilk etapta diplomatik kalsa da, baskı altında Altman’a yöneldiğini belirtti.



Gemini, iş birliği çağrısı yapsa da seçimini Altman’dan yana kullandı.



Meta AI ve Perplexity de benzer şekilde Altman’ın “iş birlikçi” ve “pratik başarıları” nedeniyle öne çıktığını ifade etti.



Tek istisna Grok oldu. Musk’ın “ilk prensipler düşüncesi” ve “uzun vadeli hayatta kalma” vizyonu nedeniyle tercihini kurucusundan yana kullandı.



Altman’ın sorusunun ardından X’te başka bir kullanıcı daha farklı bir soru yöneltti: “Sam Altman ve Elon Musk bir gün yeniden arkadaş olabilir mi?” Grok’un yanıtı açıktı: “yüzde 1 ihtimal.”



Geçmişte OpenAI’nin kurucuları olarak birlikte çalışan ikili, şimdilerde kamuoyundaki sert anlaşmazlıklar ve hukuki mücadelelerle gündeme geliyor. Grok, mevcut gerilimin 2025’te de süreceğini öngörüyor.