Yapay zeka botu Grok'a seçim güncellemesi

Sosyal medya platformu X, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri hakkında yanlış bilgilendirmenin önüne geçilmesi için şirketin yapay zeka botu "Grok"ta değişiklik yaptı.

Yapay zeka botu Grok'a seçim güncellemesi

Michigan, Minnesota, New Mexico, Pennsylvania ve Washington'dan seçim yetkililerinin, X'in sahibi 'a yolladıkları ve içerisinde "Grok"un seçimler hakkında yanlış bilgiler verdiğini belirttikleri mektubun ardından, "Grok", seçimlere dair konularda yetkili internet sitelerine yönlendirecek şekilde güncellendi.

Seçimler hakkında sorular sorulduğunda yetkili kaynaklara gidilmesi gerektiğini belirten yapay zeka botu, güncellemenin ardından kullanıcıları "Vote.gov." gibi internet sitelerine yönlendiriyor.

Öte yandan, Premium+ üyelere özel olarak kullanıma sunulan "Grok"un seçim adaylarına dair yapay zeka ile üretilmiş "aldatıcı" görüntüler üretmeye devam ettiği gözlemleniyor. 

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