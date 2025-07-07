Yapay zeka buldu, gönüllüler ayıkladı: 8 bin yeni "tutulmalı çift yıldız"

NASA’nın ötegezegen araştırma uydusu projesine katılan dünya genelinden gönüllüler gökyüzünü tarayarak, 7 bin 936’sı daha önce bilinmeyen toplam 10 bin 1 "tutulmalı çift yıldız" sistemi belirledi.



Washington Post'un haberine göre yapay zeka destekli algoritmalar ilk olarak yaklaşık 1,2 milyon aday sistem tespit etti.

Bu adaylar daha sonra 60 bin kadar öncelikli hedefe indirgenerek vatandaş bilimcilerin incelemesine sunuldu.



Sonuçta, bu gözlemlerin 10 bin 1’inin gerçekten tutulmalı çift yıldız olduğu doğrulandı.



"TUTULMALI ÇİFT YILDIZ" NEDİR?

Bu sistemler, iki yıldızın birbirlerinin etrafında dönerken zaman zaman biri diğerinin önünden geçerek yıldızın parlaklığında gözle görülür bir düşüşe neden olduğu için “tutulmalı çift yıldız” olarak adlandırılıyor.



Bu geçici parlaklık azalması, gökbilimcilere yıldızların boyutlarını, kütlelerini ve evrimlerini daha doğru şekilde anlama imkânı veriyor.



"YAPAY ZEKA YETMİYOR"

Proje liderlerinden biri olan Veselin Kostov (NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi ve SETI Enstitüsü), "Yapay zekâ büyük verileri hızlıca tarayabiliyor ama bazı karmaşık modelleri kaçırabiliyor. Bu yüzden insan gözünün sezgisine ihtiyaç duyuyoruz," dedi.

Kostov, bu yeni keşfedilen yıldızların yalnızca yıldız fiziği açısından değil, aynı zamanda potansiyel ötegezegenlerin keşfi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.



Proje hâlâ devam ediyor ve herkes katılabiliyor. İnternet bağlantısı olan herkes projenin web sitesinden katılarak verileri analiz edebilir.