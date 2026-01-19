Yapay zeka çağının yeni trendi: “Mini-uygulama” nedir?

Yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler sayesinde kullanıcılar artık kendi kendilerine kişisel ve geçici uygulamalar geliştirmeye başladı.



Çoğu kişi web uygulamaları geliştirirken, bazıları da yalnızca kendi telefonlarında çalışacak mobil uygulamaları “vibe coding” (yazılım dillerine hakim olmadan yapay zeka aracılığıyla kod yazma) yöntemiyle inşa ediyor.

Bu yeni dönem; “mini-uygulamalar”, “kişisel uygulamalar” ya da “geçici uygulamalar” diye adlandırılıyor. Bu yazılımlar geniş kitlelere satılmak ya da dağıtılmak için değil, yalnızca geliştiricisi ve küçük bir çevresi tarafından, ihtiyaç sürdüğü müddetçe kullanılıyor.

GEÇİCİ OYUNLARDAN YEMEK ÖNERİLERİNE

Örneğin, TechCrunch’a konuşan Jordi Amat adlı bir girişimci, ailesiyle tatil döneminde oynamak için basit bir web oyunu geliştirdiğini ve tatil bitince uygulamayı kapattığını anlattı.

Rebecca Yu adlı bir diğer kullanıcı ise sadece 7 günde yemek uygulaması geliştirdi. Arkadaş gruplarında “Ne yiyeceğiz?” sorusunun bir türlü cevaplanamamasından yorulan Yu, Claude ve ChatGPT’den yardım alarak sıfırdan bir yemek öneri uygulaması geliştirdi.

İHTİYAÇ BİTTİĞİNDE YOK OLAN UYGULAMALAR

Howard Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Profesörü Legand L. Burge III’e göre, güçlü kodlama bilgisi gerektirmeyen bu araçlar mini-uygulamaların yükselişini başlatan faktör oldu.

Burge, bu uygulamaların “son derece bağlama özel, niş ihtiyaçlara hitap eden ve ihtiyaç ortadan kalktığında yok olan” yazılımlar olduğunu vurguluyor. Ona göre bu durum, sosyal medyada ortaya çıkıp kaybolan trendleri andırıyor; ancak bu kez değişen şey yazılımın kendisi.

Yazılımsız geliştirme platformları aracılığıyla web uygulaması geliştirmek geçmişte de mümkündü. Ancak bugün fark yaratan unsur, mobil cihazlar için de geçici ve kişisel uygulamaların kolayca yapılabilmesi. Ayrıca artık sıradan bir dille ne istediğini tarif eden herkes kod yazabilir hale geldi.

Buna karşın mobil mini-uygulamalar, web uygulamalarına kıyasla hâlâ daha zahmetli. iPhone’lara uygulama yüklemenin temel yolu App Store olduğu için, ücretli Apple Developer hesabı gerekiyor. Yine de Anything ve VibeCode gibi yeni girişimler, mobil uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak için ortaya çıktı.

Bain Capital Ventures ortağı Christina Melas-Kyriazi, bu dönemi sosyal medyanın ve Shopify’ın yükselişine benzetiyor. Melas-Kyriazi’ye göre, tıpkı içerik üretmenin ya da çevrimiçi mağaza açmanın bir anda kolaylaşması gibi, kişisel uygulamalar da küçük ölçekli ama yaratıcı çözümlerin patlamasına yol açabilir.

AVANTAJLAR VE SORUNLAR

Mini-uygulamaların bazı sorunları da var. Gerekli abonelikler nedeniyle maliyetler artabiliyor ve tek bir uygulama için bile masraflar yükselebiliyor. Ayrıca uygulama geliştirme süreci hâlâ zaman alabiliyor.

Kalite ve güvenlik de önemli bir konu. Kişisel uygulamalarda hatalar ya da ciddi güvenlik açıkları bulunabiliyor; bu nedenle bu yazılımlar doğrudan geniş kitlelere sunulmaya uygun değil. Buna rağmen uzmanlar, yapay zeka modellerinin daha güvenli ve kaliteli hale gelmesiyle bu alandaki potansiyelin büyüyeceğini düşünüyor.

GOOGLE EĞİLİMİN FARKINDA: DISCO TARAYICISI

Google da kısa süre önce mini-uygulamalara odaklanan deneysel bir proje başlatmıştı.

Chrome ekibinin bu proje kapsamında geliştirdiği yeni yapay zekalı tarayıcı Disco, kullanıcıdan aldığı bir komut ya da arama sorgusu doğrultusunda otomatik olarak ilgili sekmeleri açıyor ve ardından Gemini modelleriyle GenTabs adı verilen, kişiye özel mini uygulamalar oluşturuyor.

GenTabs, Google’ın Gemini 3 modelinin yeteneklerinden yararlanarak tek seferlik interaktif arayüzler üreten yapılara deniyor. Bu sadece metin yerine anlık mini uygulamalar üreten bir özellik.