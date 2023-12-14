Yapay zeka Chat GPT "2023'te bilimi şekillendiren isimler" listesinde

Ünlü bilim dergisi Nature 2023 yılında bilimi şekillendiren 10 isme ek olarak yapay zekalı sohbet robotu Chat GPT'yi de listeledi.



Nature dergisinin hazırladığı listede Hindistan'ın ay misyonu mühendisinden, kanser ve sıtmayla mücadele eden doktorlara, Füzyon enerjisi araştırmacılarından, Amazon Ormanları'nı korumakla sorumlu Brezilya Çevre bakanına kadar farklı disiplinlerden 10 isim bulunuyor.



Birçok bilim insanı tarafından kullanılan Chat GPT'nin milyonlarca sayfa araştırma verisini analiz edip özetlediğine ve sonuçlar çıkardığına vurgu yapıldı.



Sunumlar hazırlayan, araştırmaları değerlendiren yapay zekanın, paha biçilmez bir laboratuvar asistanına dönüştüğü ifade edildi. Hatta bazı bilimsel makalalelerde de Chat GPT'nin yazar olarak listelendiğine dikkat çekildi.

Yapay zeka zihin okumaya başladı Haberi Görüntüle "YAPAY ZEKA DEVRİMİ BAŞLADI"



Yapay zekanın bilimin gelişmesindeki rolüne atıfta bulunan dergi," yeni bir çağ başlamış olabilir" yorumu yaptı.



Buna karşın yapay zekanın barındırdığı risklere de vurgu yapıldı.



Zaman zaman gerçek ve hayal ürünü verileri ayırt edemeyen yapay zekanın bilimsel verileri kirletebileceği, doğru ve yanlış bilginin birbirine karışacağı uyarısında bulunuldu.



Yapay zekanın bilimsel araştırmalarda kullanımı konusunda denetim çağrılarına atıf yapan dergi "Yapay zeka devrimi başladı ve geri dönüş yok." diye yazdı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin