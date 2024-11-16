Yapay zeka davasında yeni gelişme: Elon Musk, Microsoft'u da karşısına aldı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yapay zeka davasına Microsoft'u da dahil etti. Musk, Microsoft ve OpenAI'ın tekel oluşturmaya çalıştığını iddia etti.

Yapay zeka davasında yeni gelişme: Elon Musk, Microsoft'u da karşısına aldı
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) , sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ya karşı açtığı davaya antitörst iddialarını eklerken, şirkete yatırım yapan 'u da davaya dahil etti.

Değişikliğe gidilen şikayet dilekçesinde, Microsoft ve OpenAI'ın yaratıcı yapay zeka pazarını yasadışı bir şekilde tekeline almaya çalıştığı iddia edildi.

Böylece, ağustos ayında yapılan ilk şikayete antitörst iddiaları eklenirken, Microsoft da davaya dahil oldu.

Yeni düzenlenen şikayet dilekçesinde, OpenAI'ın devi Microsoft ile yakın ilişkisi, şirketin kamuya açık, açık kaynaklı yapay zeka taahhüdüne aykırı olarak nitelendirildi.

Musk, yaptığı ilk şikayette, OpenAI ve CEO Sam Altman'ı yapay zekayı geliştirme çabasında kamu yararı yerine karı ön planda tutarak sözleşme hükümlerini ihlal etmekle suçlamıştı.

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