Yapay zeka depremi. Block, binlerce çalışanını işten çıkarıyor

Elon Musk'a satıldıktan sonra adı X olarak değiştirilen Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey'in kurucu ortağı olduğu mobil ödeme ve finans şirketi Block, geçen yılın son çeyreğine dair finansal sonuçlarını yayımladı.

Dorsey, şirketin bilançosuna dair hissedarlara yönelik mektubunda "Bugün ekibimizle zor bir kararı paylaştık. Block'un çalışan sayısını neredeyse yarı yarıya azaltıyoruz, 10 binden fazla kişiden 6 binin biraz altına düşürüyoruz, bu da 4 binden fazla kişinin ayrılması veya danışma sürecine girmesi gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

"ZOR DURUMDA DEĞİLİZ, KARLILIĞIMIZ ARTIYOR"

Bunun şirket için doğru yol olduğuna inandığını belirten Dorsey, "Bu kararı zor durumda olduğumuz için almıyoruz. İşimiz güçlü. Brüt kârımız büyümeye devam ediyor, daha fazla müşteriye hizmet veriyoruz ve kârlılığımız artıyor. Ancak bir şey değişti." diyerek karara ilişkin gerekçelerini sıraladı.

GEREKÇE YAPAY ZEKA

Dorsey, zeka araçlarının bir şirket kurmanın ve yönetmenin anlamını değiştirdiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Bunu şimdiden şirket içinde görüyoruz. Oluşturduğumuz araçları kullanan, çok daha küçük bir ekip daha fazlasını ve daha iyisini yapabiliyor. Zeka araçlarının yetenekleri ise her hafta daha hızlı bir şekilde artıyor. Bu farkındalığa erken ulaştığımızı düşünmüyorum, bence çoğu şirket geç kalıyor. Önümüzdeki yıl içinde, çoğu şirketin aynı sonuca varacağını ve benzer yapısal değişiklikler yapacağını düşünüyorum."