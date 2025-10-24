Yapay zeka destekli dolandırıcılık rekor seviyelerde

Yapay zeka kullanan dolandırıcılar, yatırım ve romantik ilişki temalı dolandırıcılık vakalarında rekor artışa neden oldu.



Bankacılık sektörü temsilcisi UK Finance'in verilerine göre, İngiltere'de bu yılın ilk yarısındaki dolandırıcılık vakaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak iki milyonu aştı.



Dolandırıcılık kaynaklı toplam kayıp ise 35 milyar Türk Lirasını geçti.



YAPAY ZEKA DOLANDIRICILARIN YETENEKLERİNİ ARTIRIYOR



Financial Times (FT) gazetesine konuşan UK Finance’in mali suçlardan sorumlu genel müdürü Ben Donaldson, yapay zekanın dolandırıcılara “mevcut yöntemleri daha hızlı, daha geniş ölçekte, farklı dillerde ve daha etkili biçimde geliştirme imkanı sağladığını” söyledi.



Mağdurların çoğu zaman dolandırıcılığın arkasında yapay zekanın olup olmadığını anlamasının neredeyse imkansız olduğunu belirten Donaldson, “Anektodlara bakılırsa, bu araçların rolü aşikar” diye konuştu.



Donaldson, yapay zeka araçlarının ucuzlayıp kolay erişilebilir hale gelmesiyle dolandırıcıların bu teknolojiyi gündelik faaliyetlerine dahil ettiğini belirtti.



Bu sayede dolandırıcılar, toplu halde sahte mesajlar üretiyor ve son derece ikna edici görsellerle içerikler oluşturuyor.



YATIRIM DOLANDIRICILIĞINDA "DEEPFAKE"



Verilere göre en sert artış yatırım dolandırıcılıklarında kaydedildi. Bu tür dolandırıcılıklardan kaynaklanan kayıplar yüzde 55 yükselerek 6 milyar Türk Lirasına yaklaştı.



Mağdurlar kişi başına ortalama 1 milyon Türk Lirasına yakın kaybetti.



Pek çok vakada dolandırıcılar, yapay zeka ile üretilmiş “deepfake” videolarda tanınmış finans uzmanlarını veya kamuya mal olmuş isimleri taklit ederek sahte kripto para ya da borsa tavsiyeleri sunuyor.



Kurbanlara genellikle kâr elde ettiklerini gösteren sahte paneller gönderiliyor ve daha fazla yatırım yapmaya teşvik edildikten sonra dolandırıcılar ortadan kayboluyor.



Bununla birlikte, romantik ilişki temalı dolandırıcılık vakalarının sayısı yüzde 19, bu vakalardaki mali kayıplar ise yüzde 35 arttı.



UK Finance, bu tür dolandırıcılıkların genellikle uzun sürdüğünü ve ortalama dokuz ödeme içerdiğini açıkladı.



Bazı mağdurların dolandırıcılara yüzü aşkın ayrı para transferi yaptığı da belirtildi.



BANKALAR DA DOLANDIRICILIKLA MÜCADELEDE YAPAY ZEKAYA BAŞVURUYOR



Diğer taraftan bankalar da dolandırıcılıkla mücadelede yapay zekadan faydalanıyor. UK Finance verileri, yılın ilk yarısında gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde 48 milyar TL'lik yetkisiz işlemin engellendiğini gösteriyor. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 20’lik bir artışa karşılık geliyor.

Kurumun dolandırıcılık politikası direktörü Ruth Ray, bankaların “müşterilerin bir dolandırıcının etkisi altında olabileceğini” gerçek zamanlı olarak tespit edebilen yapay zeka araçlarına ciddi yatırım yaptığını söyledi.



Ancak bu önlemler, dolandırıcıların küçük meblağlarla yapılan çok sayıda işlem üzerinden sisteme sızma girişimlerini artırdı.



Ray, dolandırıcıların hediye kartı gibi düşük tutarlı alışverişleri tercih ederek güvenlik sistemlerini aşmaya çalıştığını ifade etti.



Kolluk kuvvetleri de ileri teknolojinin kullanıldığı siber suçlara karşı yeni yöntemler geliştiriyor.



Bankacılık sektörü tarafından desteklenen özel polis birimi Kart ve Ödeme Suçlarıyla Mücadele Birimi (DCPCU), Londra merkezinde otomobil bagajına ya da valize gizlenmiş “SMS yayıcıları” (SMS blasters) kullanan dolandırıcıları tespit etti.



Bu yasa dışı cihazlar, cep telefonu baz istasyonlarını taklit ederek çevredeki telefonlara toplu mesajlar gönderiyor.



Mesajlardaki bağlantılara tıklayan mağdurlar, hükümet kurumlarını ya da kargo şirketlerini taklit eden sahte internet sitelerine yönlendirilerek kişisel bilgilerini çaldırıyor.



UK Finance, dolandırıcılığın önlenmesi için sosyal medya platformları ile telekomünikasyon şirketlerinin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.



Donaldson, konuya ilişkin olarak, “Bankaların suçu gerçekleştiği anda önlemeye çalışmasına bel bağlamak yerine, dolandırıcılığın en başta gerçekleşmesini engellemek için ortak hareket etmeliyiz” değerlendirmesini yaptı.

