Yapay zeka destekli "fetva robotu" hizmete girdi

Suudi Arabistan, yapay zeka destekli "fetva robotu"nun hizmete girdiğini ve Mescid-i Haram'daki kalabalıkları gözlemleyip organize edecek teknolojilerin geliştirildiğini duyurdu.



Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'daki hacı adaylarının dini sorularını yanıtlamak üzere yapay zeka destekli "Menarat el-Haremeyn Robotu"nun ikinci versiyonunun hizmete sokulduğu belirtildi.



Bu adımla, akıllı dijital dönüşümlere ayak uydurmak ve hacı adaylarının Kabe'ye yaptıkları dini ziyaretleri zenginleştirmek için modern teknolojiler ve yapay zekayı geliştirmek amaçlanıyor.

DİNİ SORULARA YANIT VERECEK



Robot, dini sorulara ve taleplere yanıt vermek için akıllı, yapay zeka tabanlı bir kaynak olarak hizmet vermesi amacıyla Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri Başkanlığı'na özel olarak tasarlandı.



Robot, entegre bir veri tabanından cevaplar vermesinin yanı sıra önceden kaydedilmiş bir soru yoksa, görüntülü görüşme yoluyla müftülerle doğrudan iletişim kurma imkanı sağlıyor.

HAC DÖNEMİNDE İLERİ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK

Başkanlık, bu hac döneminde ileri teknolojilerden yararlanacak.



Kabe'nin ana giriş ve çıkışlarında kalabalığı yönetmek ve izlemek için zemin sensörleri ve giriş okuyucularından yararlanılıyor, kalabalığın akış yönü izlenerek ve iyileştirilerek operasyonel verimlilik artırılıyor.



Bu ileri teknolojiler, içeri ve dışarı hareketleri algılayan gelişmiş akıllı kameralar aracılığıyla çalışıyor ve bu sayede hacı adaylarının akışı anında izlenebiliyor ve sıkışıklık noktaları daha doğru bir şekilde tespit edilebiliyor.



Bu arada, hacı adayları da hac mevsimine hazırlık ve Mekke'ye gitmek amacıyla Zülhuleyfe Mikatı'na (Mikat Mescidi) gelmeye başladı.

