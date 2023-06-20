Yapay zeka destekli tarayıcı: Opera One test aşamasından çıkarıldı!

Opera, Aria ismini verdiği yapay zeka destekli tarayıcısı Opera One'ın çıkış yaptığını duyurdu. Aria, kullanıcıların sorgularını yanıtlamak için GPT'ye bağlanacak.
Ayrıca yapay zekanın internetten güncel bilgileri birleştirerek metin veya kodlar oluşturabileceği aktarıldı.
OPERA HESABINA GİRİŞ YAPMIŞ OLMAK GEREK
ChatGPT kullanmak isteyen kullanıcılar ise Opera One'ın kenar çubuğundan da erişilebileceği ifade edildi. Ancak Aria'yı kullanmak isteyenlerin ise Opera hesabına giriş yapmış olmaları gerekecek.
"TARAYICIMIZI YENİDEN TASARLADIK"
Arayüzü yeniden tasarladıklarını belirten Opera'nın ürün direktörü Joanna Czajka, "Tarayıcı yeniliğine takıntılı insanlar olarak, yapay zeka alanındaki son gelişmeler ışığında tarayıcının rolünü yeniden düşünmeyi uygun gördük. Diğer tarayıcı şirketleriyle karşılaştırıldığında Opera, tarayıcısına yalnızca yapay zeka hizmetleri eklemedi. Çizim tahtasına geri döndük ve tarayıcımızı yeniden tasarladık." ifadelerini kullandı.
OPERA ONE'IN YAPAY ZEKASI ARIA NASIL KULLANILIR?
Opera hesabına giriş yapmış kullanıcılar yapay zeka Aria'ya ulaşabilmek için (CTRL veya Komut ve /) kısayolunu kullanarak sohbet botuyla etkileşime girebilecek.
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