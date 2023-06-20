Yapay zeka destekli tarayıcı: Opera One test aşamasından çıkarıldı!

Opera, Aria ismini verdiği yapay zeka destekli tarayıcısı Opera One'ın çıkış yaptığını duyurdu. Aria, kullanıcıların sorgularını yanıtlamak için GPT'ye bağlanacak.



Ayrıca yapay zekanın internetten güncel bilgileri birleştirerek metin veya kodlar oluşturabileceği aktarıldı.

OPERA HESABINA GİRİŞ YAPMIŞ OLMAK GEREK



ChatGPT kullanmak isteyen kullanıcılar ise Opera One'ın kenar çubuğundan da erişilebileceği ifade edildi. Ancak Aria'yı kullanmak isteyenlerin ise Opera hesabına giriş yapmış olmaları gerekecek.