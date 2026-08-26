Yapay zeka devinin yöneticileri teker teker şirketten ayrılıyor

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre, OpenAI 'nın veri merkezi kurulumunu denetleyen kilit yöneticilerden Chris Malone, planlanan halka arz öncesinde yaşanan bir dizi üst düzey yönetici ayrılığının ardından geçen hafta şirketteki görevini bıraktı.

Malone, OpenAI'nın yönetici kadrosuna Mart 2025'te veri merkezleri başkanı olarak katıldı. Bu katılım, şirketin hızla artan bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak için Oracle ve SoftBank ile birlikte veri merkezleri kurmayı amaçlayan iddialı bir girişim olan Stargate projesini duyurmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Stargate projesi zorlu bir başlangıç ​​yaptı ve OpenAI , kendi tesislerini geliştirmek yerine bulut sağlayıcılarıyla anlaşmalar imzalamaya yöneldi. OpenAI şimdi, bulut sağlayıcılarından sadece çip kiralamak yerine, tüm tesisleri kiraladığı projeler aracılığıyla kendi iç veri merkezi çalışmalarının bazılarını yeniden canlandırıyor. Ancak bazı kişilerin iddialarına göre, bu çalışmaları Malone yerine başka liderler yönetiyor.

Malone'un gidişi, 2027'de halka arz edilmesi beklenen ve kurumsal müşterilere satışlarda rakibi Anthropic'e yetişmeye çalışan şirketteki daha geniş bir ayrılık dalgasının ortasında gerçekleşti. Son haftalarda, Baş Gelir Sorumlusu Denise Dresser, Operasyon Direktörü Brad Lightcap ve CEO Sam Altman'ın ikinci adamı olan Fidji Simo da şirketten ayrıldı.

ELON MUSK'IN ESKİ ÇALIŞANLARINI İŞE ALDILAR

OpenAI, son haftalarda altyapı ekibinde başka liderlik değişiklikleri de yaptı. Temmuz ayında OpenAI, Uday Ruddarraju'yu şirketin başkanı Greg Brockman'a bağlı olarak çalışan bilgi işlem kapasitesinin baş teknoloji sorumlusu olarak atadı. OpenAI'nin bu yılın başlarında Elon Musk'ın xAI şirketinden işe aldığı Brent Mayo ise, Ruddarraju'ya bağlı olarak çalışacak ve şirketin bilgi işlem projelerinin zamanında tamamlanmasını sağlamaktan sorumlu olacak.

Ruddarraju ve Mayo, Musk'ın Memphis'teki Colossus süper bilgisayarlarının inşasında önemli roller üstlenmişlerdi.

Malone'un ayrılışı, OpenAI'nın bilgi işlem kapasitesini güvence altına alma çabalarını ikiye katladığı bir döneme denk geliyor. Wall Street Journal 'ın Temmuz ayında bildirdiğine göre, şirket, bilgi işlem gücüne yönelik öngörülen harcamalarını yaklaşık 600 milyar dolardan 750 milyar dolara yükseltti. Bu ayın başlarında OpenAI, SoftBank'ın SB Energy şirketiyle Ohio'da 10 gigawatt'lık bir veri merkezi kiralama anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kısmen bir diğer yapay zeka devi Nvidia'nın finansal garantisiyle destekleniyor.