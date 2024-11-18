Yapay zeka devrimi: Hastalıkları doktorlardan daha hızlı tespit ediyor

Washington Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan dokularının görüntülerinden hastalık belirtilerini tanıyabilen bir yapay zeka sistemi geliştirdi.

Bu sistem, enfeksiyonları tanımlamak için ölçeklenebilir derin öğrenme kullanıyor ve hem zaman hem de doğruluk açısından insan yeteneklerini aşıyor.

Scientific Reports'ta yayınlanan yeni bir çalışma, hataları verimli bir şekilde tanımlayan yeni bir derin öğrenme modelini ortaya çıkardı.

Bu yeni yaklaşım, patologların örnekleri tanımlaması için saatler gerektiren hastalıkla ilgili araştırmaların hızını artırabilir.

"TIPTA DEVRİM YARATABİLİR"

Bilim insanı Michael Skinner, "Bu yapay zeka tabanlı derin öğrenme programı, bu dokulara bakarken çok ama çok doğruydu. Hem hayvanlar hem de insanlar için bu yapay zeka tıpta devrim yaratabilir, esasen bu tür analizleri daha iyi kolaylaştırabilir." dedi.

GÖZDEN KAÇAN PATOLOJİLERİ TESPİT ETTİ

Yapay zekaya ekstra girdi eklemek için araştırmacılar onu meme kanseri ve lenf nodu metastazı da dahil olmak üzere daha fazla gigapiksel görüntüyle besledi.

Test sırasında araştırmacılar yeni yapay zeka modelinin önceki sistemlerden daha verimli ve doğru olduğunu gördü.

İlginç bir şekilde, doktorlar tarafından gözden kaçırılan patolojileri bile tespit etti.

Çalışmanın yazarlarından Holder, "Bence artık hastalıkları ve dokuları tanımlamak için insanlardan daha hızlı ve daha doğru bir yolumuz var" dedi.