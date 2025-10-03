Yapay zeka dine de el attı: Hazreti İsa ve havarilerine soru soruyorlar

Sosyalleşme ve etkileşimin hızla dönüştüğü bir çağda, dini sohbet robotları ve diğer inanç temelli dijital araçlar giderek daha fazla sayıda artıyor. Bu ürünler, danışmanlık, rahatlama ve manevi rehberlik sunuyor.



Text with Jesus adlı bir uygulamanın binlerce ücretli abonesi var. Uygulama, insanların Hazreti Meryem, Yusuf, İsa ve neredeyse 12 havarinin tamamına soru sormasına olanak tanıyor.



Uygulamayı geliştiren Catloaf Software'in CEO'su Stephane Peter, amacın eğitmek olduğunu söyledi.



AFP'ye konuşan uzman, "Bu, dini konuları etkileşimli bir şekilde ele almanın yeni bir yolu." dedi.

İNSANLAR İNANMAK İSTİYOR



Uygulamanın yapay zeka kullandığını açıkça belirtmesine rağmen, sanal Musa ve İsa, kendilerine belirli bir soru sorulduğunda bunu fark etmiyorlar.



Uygulamayı geliştiren şirketin yöneticisi Peter, Text With Jesus'ın temel aldığı ChatGPT'nin son sürümü GPT-5'in, önceki sürümlere göre talimatları daha iyi takip ettiğini söyledi. Peter, birçok kişinin uygulamayı küfür olarak gördüğünü ancak yine de App Store'da 5 üzerinden 4,7 gibi iyi bir puan aldığını söyledi.

Çevrimiçi hizmet "Katolik Cevaplar", geçen yıl animasyonlu yapay zeka karakteri "Peder Justin"i piyasaya sürdüğünde, tüm bunların ne kadar hassas olabileceğinin bir örneği görüldü.



Bilgi teknolojileri direktörü Christopher Costello, "Birçok kişi, bir rahip karakterinin kullanılmasından rahatsız oldu" dedi.



Günler sonra Catholic Answers-Katolik Civaplar avatarın ismini değiştirerek sadece Justin adını verdi.



Costello, "İnsanların yerini almak istemiyoruz. Sadece yardım etmek istiyoruz." dedi.

YAPAY ZEKA ÜRÜNLERİ DİNİ BİLGİLER İÇİN KULLANIYOR



Anglikan Kilisesi'ne mensup 28 yaşındaki Filipinli Nica, papazının bunu bırakmasını istemesine rağmen kutsal metinleri incelemek için neredeyse her gün ChatGPT'yi kullandığını söyledi.



Soyadını vermek istemeyen Nica, "Bunun ek bir katman olduğunu söyleyebilirim." dedi. Nica, "Hristiyan bir topluluktayım ve eşimle birlikte manevi akıl hocalarımız var. Sadece bazen İncil hakkında rastgele düşüncelere kapılıyorum ve hemen cevap almak istiyorum." diye konuştu.

Her ne kadar bu uygulamalardan bazıları milyonlarca kez indirilmiş olsa da, pek çok kişi din konularında yapay zeka asistanlarının kullanılmasını kabul etmiyor.

DİNİ KONULARDA SOHBET ROBOTUNA KARŞI ÇIKANLAR DA VAR



Emanuela isimli bir kadın New York'taki St. Patrick Katedrali'nden ayrılırken "Tanrı'ya inanmak isteyen insanlar belki de bir sohbet robotuna sormamalı. İnanan insanlarla da konuşmalılar." dedi



Haham Gilah Langner, Tevrat'tan türetilen dini kuralların bütünü olan Halakha'nın birçok yorumu olduğunu söyledi. Yahudilerin, inanç geleneklerine bağlanmaları için kendi içgörüleri ve bakış açılarına sahip diğer Yahudilere ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Langner, AFP'ye verdiği demeçte, "Yapay zekadan bunu gerçekten elde edebileceğinizi sanmıyorum. Çok incelikli olabilir, ancak duygusal bağ eksik." dedi.



Yapay zekanın insanların "izole edilmiş ve yaşayan bir geleneğe organik bir bağ kurmamış" hissetmelerine yol açabileceğini de sözlerine ekledi.



Hristiyan toplumlar ise yapay zekayı tamamen reddetmiyor.



Papa Francis, geçen yıl yapay zeka araştırma laboratuvarı Google DeepMind'ın kurucu ortağı Demis Hassabis'i Vatikan'ın bilim akademisinde göreve atadı.



Toplumun büyük bir kısmı yapay zekayla deneyler yaparken, din adamları da aynı şeyi yapıyor. 2023 yılı Kasım ayında, Teksas, Austin'deki Violet Crown City Kilisesi'nin papazı Jay Cooper, bir yapay zeka asistanına tüm bir vaazı verdi. Cemaat üyelerini önceden uyardı.



Cooper, "Bazı insanlar panikledi, artık yapay zekalı bir kilise olduğumuzu söylediler," dedi. Cooper, ayinin, özellikle video oyunu meraklıları olmak üzere, normalde kiliseye gitmeyen bazı kişileri cezbettiğini de sözlerine ekledi. Cooper, yapay zekayı kilisesine entegre etmenin başka yollarını düşündüğünü ancak yapay zeka vaazını tekrarlamadığını söyledi.

