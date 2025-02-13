Yapay zeka dolandırıcılığıyla 1 milyon euro çaldılar: Inter'in eski sahibi Moratti de tuzağa düştü

Milano savcılığı, geçtiğimiz hafta başında Giorgio Armani, Prada’nın kurucu ortağı Patrizio Bertelli ve Inter Milan Futbol Kulübü’nün eski sahibi Massimo Moratti’nin de dahil olduğu önemli iş insanlarının hedef alındığı bir dizi dolandırıcılık girişimi yaşandığını doğruladı.



Yapay zeka ile ses değiştirdiler



Savunma Bakanlığı’ndan görevliler gibi davranan dolandırıcılar, iş insanlarıyla telefon aracılığıyla temas kurdu. Orta Doğu’da kaçırılan İtalyan gazetecileri kurtarmak için acil mali yardıma ihtiyaç duyduklarını söyleyen hırsızlar, daha sonra telefonu Savunma Bakanı Crosetto’ya verdiklerini söyledi ve yapay zeka yardımıyla Bakan’ın sesini taklit ederek para istedi.



Parayı sadece bir isim verdi

Reuters’ın haberine göre dolandırıcıların istediği parayı sadece Massimo Moratti gönderdi. Hırsızlar, Moratti’den aldıkları 1 milyon euro'yu, birkaç ayrı bankadan geçirdikten sonra Hollanda’da bir hesaba aktardı.



Telefon numarasını da değiştirdiler



Kandırıldığını anladıktan sonra yasal işlem başlatan Moratti, olayın detaylarıyla ilgili La Repubblica Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Etkileyici bir tuzakla karşılaştığını aktaran Moratti, “Aramalar, Roma’daki hükümet ofislerinden geliyor gibi görünüyordu. Her şey gerçek gibiydi, iyilerdi. Herkesin aldanabileceği bir durumdu” şeklinde konuştu.



Geri ödeneceğine dair garanti verdiler



İş insanlarını tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar, gönderdikleri paranın İtalya Merkez Bankası tarafından geri ödeneceğini söyledi.



Çalınan para bulundu



İtalyan yetkililer, polis ve savcılığın ortak çalışması sonucunda söz konusu 1 milyon euro'nun Hollanda’da bir banka hesabına kadar izlendiğini ve dondurulduğunu açıkladı. Öte yandan kayıp parayı geri almanın zor olacağının da altı çizildi.



‘Mükemmel bir çalışma’



İtalya Savunma Bakanı Crosetto, resmi X hesabından yaptığı açıklamada “Adımı ve sahte sesimi kullanarak bir girişimciden hileli şekilde alınan paranın bir Hollanda hesabına kadar izlenmesinden ve tamamen dondurulmasından çok memnunum. Bu, yargıçlarımız ve polis güçlerimiz tarafından gösterilen mükemmel bir çalışma” ifadelerini kullandı. Crosetto, sesinin inandırıcı şekilde simüle edilmesi için yapay zeka kullanıldığını doğruladı.