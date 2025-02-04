Yapay zeka dünyasında DeepSeek krizi: Hangi ülkeler yasakladı?

Çinli şirket DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka uygulaması R1 muhakeme modelinin piyasaya sürülmesinin ardından bazı hükümetler tarafından yasaklanması, yapay zeka dünyasında hem heyecan hem de endişe yarattı.



Tayvan, geçen hafta güvenlik endişelerini gerekçe göstererek devlet kurumlarında DeepSeek'in kullanımını yasakladı. Tayvan Dijital İşler Bakanlığı, uygulamanın Çin menşeli olduğunu belirterek, “DeepSeek'in yapay zeka uygulaması, sınır aşırı veri aktarımı, bilgi sızıntıları ve diğer güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Bu durum, Tayvan'ın enformasyon güvenliğini tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verdi.



ABD VE İTALYA'DA YASAK



ABD'de ülke çapında bir yasak olmasa da, Teksas eyaleti, DeepSeek'i devlet kurumlarının cihazlarında yasaklayan ilk eyalet oldu. Ayrıca, ABD donanmasında da DeepSeek yasaklanmış durumda. Gerekçe olarak, uygulamanın kökeni ve kullanım şekliyle ilgili güvenlik ve etik kaygılar gösteriliyor.



İtalya ise, 30 Ocak'ta yaptığı açıklama ile DeepSeek'i kişisel verilerin kullanımına dair eksik bilgi sunması nedeniyle yasaklayan ilk ülke oldu. İtalya, veri koruma otoritesi aracılığıyla, DeepSeek'in kişisel verileri nasıl işlediğine dair şeffaflık eksikliklerini belirtti.



HANGİ ÜLKELER SORUŞTURUYOR



DeepSeek'e yönelik endişeler sadece Tayvan ve ABD ile sınırlı değil. Belçika, İrlanda, Fransa ve Güney Kore'nin veri koruma yetkilileri de, DeepSeek hakkında kullanıcıların kişisel verilerinin nasıl yönetildiği konusunda soruşturma başlatmayı planladıklarını açıkladı. Bu ülkeler, DeepSeek'in veri güvenliği ve kullanıcı gizliliği konusunda daha fazla açıklama yapmasını talep ediyor.



DEEPSEEK NEDİR?



DeepSeek, 2023 yılında Çin'in Hangzhou şehrinde kurulan bir yapay zeka (YZ) araştırma şirketidir. Kurucusu ve CEO'su Liang Wenfeng, daha önce High-Flyer adlı bir kuantum yatırım fonunun lideriydi. DeepSeek, yapay genel zeka (AGI) alanında öncü olmayı hedefleyerek, açık kaynaklı büyük dil modelleri geliştirmektedir.