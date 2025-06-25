Yapay zeka, "duygusal zeka" testlerinde insanlardan daha başarılı oldu

İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi (UNIGE) ve Bern Üniversitesi (UniBE) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, bazı büyük dil modelleri (LLM’ler) — örneğin ChatGPT-4, Gemini 1.5, Claude 3.5 Haiku ve Copilot 365 — duygusal zeka testlerinde insanlardan daha başarılı sonuçlar verdi.

Communications Psychology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar, insan davranışlarını temel alan beş farklı duygusal zekâ testini (STEM, STEU, GEMOK-Blends, GECo Regulation, GECo Management) bu yapay zeka sistemlerine uyguladı. AI modelleri, insan uzmanların daha önce “doğru” olarak tanımladığı tepkileri yüzde 81 oranında seçerken, insanların ortalama başarısı yüzde 56’da kaldı.

Ayrıca ChatGPT gibi modellerin, bu testlerin ayarlarına uygun yeni sorular üretebildiği ve bunların özgün sorularla eşdeğer zorlukta olduğu uzmanlarca onaylandı.

"GERÇEK EMPATİ BAŞKA BİR ŞEY"

Araştırmanın sonuçları ilgi çekici olsa da bazı uzmanlar, yapay zekanın duyguları gerçekten “anladığını” söylemenin fazla iddialı olduğunu belirtiyor. Finans ve güvenlik uzmanı Taimur Ijlal, “Bu testler çoktan seçmeli formatta. AI burada sadece istatistiksel olarak en beklenen cevabı veriyor” açıklamasında bulundu.



CliniScripts CEO’su Nauman Jaffar ise, “AI, duygusal ifadelerdeki kalıpları tanımakta harika. Ama bu, insani empatiyle karıştırılmamalı" uyarısında bulundu.

GERÇEK ZAMANLI ÖRNEKLER DAHA UMUT VERİCİ

Yine de bazı uygulamalarda yapay zekânın sahadaki başarısı dikkat çekiyor. Brezilya’da 6 binden fazla uzun yol kamyoncusu tarafından kullanılan Aílton adlı yapay zeka asistanı, gerçek zamanlı sesli mesajlardan stres, öfke ve üzüntüyü yüzde 80 doğrulukla tespit edebiliyor. Bu oran, insanlara kıyasla yaklaşık 20 puan daha yüksek.



Aílton, bir sürücünün meslektaşının ölümüne dair gönderdiği duygusal sesli mesaja empatik bir şekilde yanıt verip psikolojik destek sunmuş ve yöneticileri uyarmıştı. HAL-AI CEO’su Marcos Alves’e göre bu tür örnekler, yapay zekanın “ölçeklenebilir empati” sağlama potansiyelini ortaya koyuyor.