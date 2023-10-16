Yapay zeka finans dünyasındaki rolünü kendisi anlattı

Günümüzde birçok kurum ve kuruluş, iş akışını hızlandırmak ve verimliliği artırmak gibi nedenlerle yapay zeka uygulamalarından yoğun bir şekilde yararlanıyor. Bu kapsamda, "algoritmik trading" olarak bilinen yapay zekanın finansal danışmanlık yapması da en popüler yapay zeka destekli hizmetlerden biri olarak ön plana çıkıyor.



ChatGPT, yapay zeka uygulamalarının ekonomi ve finans alanında önemli dönüşümlere öncülük ettiğini belirterek, "Özellikle endüstri 4.0 ile birlikte gündelik yaşamın her alanına nüfuz eden uygulamaların teknolojileri, iş dünyasından finans sektörüne kadar birçok alanda yeni ufuklar açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ALGORİTMİK TRADİNG

