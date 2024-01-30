Yapay zeka geliştiricileri artık ABD hükümetini bilgilendirmek zorunda

ChatGPT'nin geliştiricisi Open AI ile Google'ın yasaya göre yapay zeka modelleri hakkında ABD hükümetini bilgilendirmesi ve güvenlik testlerinin sonuçlarını paylaşması zorunlu olacak.

Yapay zeka geliştiricileri artık ABD hükümetini bilgilendirmek zorunda

OpenAI, Google ve diğer şirketleri, Savunma Üretim Yasası'ndan dolayı yapay zeka modellerinin geliştirilmesi konusunda ABD hükümetini bilgilendirmek zorunda kalacak.

Wired'ın haberine göre, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun Savunma Üretim Yasası'nı yapay zeka geliştirici şirketlerin sonuçları ve güvenlik verilerini hükümetle paylaşmaları için getirdiklerini açıkladı.

Yeni kurallarla birlikte yapay zeka geliştiren şirketlerin federal hükümeti bilgilendirmesi ve güvenlik testlerrinin sonuçarını paylaşması gerekecek.

Ayrıca ChatGPT-4'ün hükümet gözetimi gerektiren bilgi işlem gücüne sahip olduğu belirtildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...