Yapay zeka geliştiricileri artık ABD hükümetini bilgilendirmek zorunda

OpenAI, Google ve diğer yapay zeka şirketleri, Savunma Üretim Yasası'ndan dolayı yapay zeka modellerinin geliştirilmesi konusunda ABD hükümetini bilgilendirmek zorunda kalacak.

Wired'ın haberine göre, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun Savunma Üretim Yasası'nı yapay zeka geliştirici şirketlerin sonuçları ve güvenlik verilerini hükümetle paylaşmaları için getirdiklerini açıkladı.

Yeni kurallarla birlikte yapay zeka geliştiren şirketlerin federal hükümeti bilgilendirmesi ve güvenlik testlerrinin sonuçarını paylaşması gerekecek.

Ayrıca ChatGPT-4'ün hükümet gözetimi gerektiren bilgi işlem gücüne sahip olduğu belirtildi.