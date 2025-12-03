Yapay zeka ile içerik üretimi ve hızlı e-posta tasarımları

Kullanıcı beklentileri hızlanmış durumda kişiselleştirme, özgün içerik ve mobil odaklı deneyim artık kampanyaların temel başarı kriteri. Pazarlama ekiplerinin daha fazla içerik üretmesi, daha hızlı test yapması ve daha yaratıcı olması bekleniyor.

Tam da bu noktada euromsg express, yapay zekâ destekli içerik ve görsel üretimiyle bu yeni temponun gerçek çözüm ortağı hâline geliyor.

Trend: Mikro İçerik Üretimi ve Otomatik Metin Oluşturma

2026’da e-posta pazarlaması “mikro içerik” dönemine giriyor. Kampanyaların hızlı varyasyonlara, çoklu testlere ve markaya göre optimize edilmiş içeriklere ihtiyacı var.

euromsg express’in AI metin üretimi, yalnızca bir brief ile saniyeler içinde:

• konu başlıkları,

• açıklama metinleri,

• CTA önerileri,

• farklı tonlarda alternatifler oluşturarak içerik üretim sürecini tamamen hızlandırıyor.

Trend: Yapay Zekâ ile Özgün Görsel Üretimi

2026’da görsel içeriklerde özgünlük, performansı belirleyen en önemli faktörlerden biri hâline geliyor. Stok görsel tekrarları kullanıcıların ilgisini azaltırken, AI ile üretilmiş tematik ve özgün görüntüler kampanya etkileşimlerini yükseltiyor.