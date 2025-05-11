Yapay zeka ile mahkemeye geldi, katilini sorguladı!

ABD'de 2021 yılında bir trafik kavgasında hayatını kaybeden Christopher Pelkey'in duruşması ilginç anlara sahne oldu. Pelkey'in kardeşi Stacey Wales, mahkemede farklı bir yönteme başvurdu.



Kardeşi adına mahkemede vereceği mağdur etki beyanı üzerinde iki yıl çalışan Wales beyanının kardeşinin gerçek duygularını tam yansıtmadığını düşünerek Pelkey'nin ifadesini yapay zeka yardımıyla oluşturdu.



Pelkey'nin yapay zeka tarafından seslendirilmiş video versiyonunda, katilini affettiği ifade ediliyordu. Wales, "Kardeşim bunu yapacağına inanıyordum ama henüz kendim yapmaya hazır değildim," dedi.



Maryland Üniversitesi Hukuk Profesörü Paul Grimm, "Yapay zeka teknolojisi, jüriyi etkileyebilir ve bu durum mahkemelerde haksız avantajlara yol açabilir," diyerek bu kullanımın dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



Pelkey'nin katili Gabriel Paul Horcasitas, mahkeme tarafından 10,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yapay zeka kullanımı, mahkemede Pelkey'nin sesinin yeniden canlandırılmasının etkisini artırdı. Ancak savunma, AI videosunun mahkemeye sunulmasından önce bilgilendirilmediklerini belirterek, bunun temyiz konusu olabileceğini söyledi.

