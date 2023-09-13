Yapay zeka ile oluşturulan reklamlar ilk kez inceleme altında

Toplantıda 'ChatGPT' isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulandığı açıklandı.



ÖRTÜLÜ İÇKİ REKLAMINA YAPTIRIM UYGULANDI



Son dönemlerde özellikle sosyal medya mecralarından ticari reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtımlarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu kapsamda, reklamı yasak olan bir alkollü içeceğin söyleşi, sohbet formatında tasarlanmış bir içerikle, ürün adına doğrudan yer vermeden dekor üzerine yerleştirilerek ürün ismi veya görseline yer verilmeksizin ürünle özdeşleşmiş sloganların kullanılması yoluyla tanıtımı yapılmış olduğu tespit edilmiş ve söz konusu örtülü reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmış bulunmaktadır."