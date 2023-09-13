Yapay zeka ile oluşturulan reklamlar ilk kez inceleme altında

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısını manipüle edici filler ile birlikte gündemine ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları inceleme altına aldı.

Yapay zeka ile oluşturulan reklamlar ilk kez inceleme altında

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu'nun, vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısını manipüle edici filler ile birlikte gündemine ilk kez kullanılarak oluşturulan reklamları aldığı belirtildi.

TRT 'de yer alan bilgilere göre kurulun son toplantısını 12 Eylül'de gerçekleştirdiği kaydedilerek, `Görüşülen 138 dosyadan 120'si mevzuata aykırı bulunarak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasının yanında 12 milyon 231 bin 507 TL idari para cezası uygulanmıştır` denildi.

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Toplantıda 'ChatGPT' isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

ÖRTÜLÜ İÇKİ REKLAMINA YAPTIRIM UYGULANDI

Son dönemlerde özellikle sosyal medya mecralarından ticari reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtımlarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, reklamı yasak olan bir alkollü içeceğin söyleşi, sohbet formatında tasarlanmış bir içerikle, ürün adına doğrudan yer vermeden dekor üzerine yerleştirilerek ürün ismi veya görseline yer verilmeksizin ürünle özdeşleşmiş sloganların kullanılması yoluyla tanıtımı yapılmış olduğu tespit edilmiş ve söz konusu örtülü reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmış bulunmaktadır." 

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