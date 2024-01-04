Yapay zeka insanlığın sonunu mu getirecek?

Yapay zekanın gelecekteki olası gelişimiyle beraber insan neslinin tükenmesine neden olma ihtimaline birçok yapay zeka uzmanı tarafından cevap arandı.

NewScientist'e göre, yaklaşık 2700 yapay zeka araştırmacısıyla yapılan ve bugüne kadarki en büyük anket olan bir araştırmada yapay zekanın gelecekte insanlığın sonunu getirip getirmeyeceği soruldu.

ARAŞTIRMACILARIN YARISI YÜZDE 5 İHTİMAL VERDİ

Araştırmacıların neredeyse yüzde 58'i, insan neslinin tükenmesi veya yapay zeka ile ilgili diğer son derece kötü sonuçların ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 5 olduğunu düşündüklerini söyledi.

"HENÜZ PANİĞE KAPILMAYA GEREK YOK"

Ancak Ohio'daki Case Western Reserve Üniversitesi'nden Emile Torres, henüz paniğe kapılmaya gerek olmadığını söyledi.

Bu tür yapay zeka uzman anketlerinin gelecekteki yapay zeka gelişmelerini tahmin etme konusunda iyi bir geçmişe sahip olmadığını da kaydetti.

Aynı anketin 2022 versiyonundaki yanıtlarla karşılaştırıldığında, birçok yapay zeka araştırmacısı teknolojinin belirli kilometre taşlarına daha önce tahmin edilenden daha erken ulaşacağını öngördü.

2116 YILINDA İNSAN GÜCÜ GEREKTİREN İŞLER OTOMATİK OLABİLİR

Her görevde insanlardan daha iyi performans gösterebilecek bir yapay zekanın tüm insan gücü gerektiren işlerin tamamen otomatik hale gelme ihtimali 2116 yılına kadar yüzde 50 olarak belirtildi.