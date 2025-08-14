Yapay zeka kullanan doktorların, kanseri teşhis etme yeteneği azalıyor

Polonya’daki Silezya Tıp Üniversitesi öncülüğünde yapılan ve The Lancet Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, yapay zeka destekli kolonoskopinin beklenenin aksine bazı doktorların performansını olumsuz etkilediğini gösterdi.

Eylül 2021-Mart 2022 arasında dört endoskopi merkezinde görev yapan 19 doktorun verilerinin incelendiği araştırmada, AI sistemlerinin devreye girmesinin ardından adenom (kanser öncüsü polip) tespit oranlarında önceki döneme kıyasla yüzde 20’lik bir düşüş görüldü.

"BECERİ KÖRELMESİ" OLARAK TANIMLANIYOR

Araştırmacılar bu durumu “deskilling” (beceri körelmesi) olarak tanımlarken, daha önceki klinik çalışmaların aksine bu çalışmanın gerçek hayattaki uygulamalardan elde edilen ilk somut kanıtları sunduğunu vurguladı. Oslo Üniversitesi’nden araştırmacı Yuichi Mori, önceki denemelerdeki insan performansının, sürekli AI kullanımının getirdiği olumsuz etkiyi yansıtmamış olabileceğini belirtti.



Londra Üniversitesi Koleji’nden endokrinolog Omer Ahmad ise bu bulguların “AI teknolojilerinin hızlı ve sorgusuz sualsiz benimsenmesine karşı bir uyarı” niteliğinde olduğunu söyledi. Mori, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, AI geliştikçe bu beceri kaybının “muhtemelen daha da artacağını” dile getirdi.



Uzmanlar, yapay zekanın klinik sonuçları iyileştirme potansiyelinin yüksek olduğunu kabul ederken, temel tıbbi becerilerin sessizce aşınmasının önlenmesi gerektiğini vurguluyor.