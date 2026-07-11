Yapay zeka mı, insan mı? Şarkılara yeni etiket sistemi

Uluslararası Fonogram Endüstrisi Federasyonu (IFPI) ve Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA), Grammy Ödülleri’nin arkasındaki Recording Academy ile oyuncular sendikası SAG-AFTRA’nın da aralarında bulunduğu sekiz kuruluşla birlikte gönüllü etiket sistemini duyurdu.

IFPI ve RIAA yöneticileri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Dinleyiciler, üretken yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığını ve ne ölçüde kullanıldığını bilmek istiyor. Bu etiketler, şeffaflık için kolay anlaşılır ve geniş ölçekte uygulanabilir bir yaklaşım sunacak.” denildi.

Sistem kapsamında iki farklı etiket kullanılacak.

İlk etiket, büyük ölçüde “yapay zeka tarafından üretilen” müzikleri gösterecek. Bu kategori, kaydın tamamının ya da temel yaratıcı unsurlarının önemli bölümünün yapay zeka tarafından oluşturulduğu eserleri kapsayacak.

Yalnızca yapay zekaya verilen komutlarla tamamen oluşturulan parçaların yanı sıra ana vokalleri veya temel enstrümantal bölümleri yapay zeka tarafından üretilen eserler de bu kapsamda değerlendirilecek.

İkinci etiket ise “yapay zeka destekli” müzikler için kullanılacak. Bu kategorideki eserlerin büyük ölçüde insanlar tarafından yaratılması ve insan yaratıcılığını yansıtması gerekecek ancak bazı yaratıcı unsurlar yapay zeka ile üretilebilecek.

Bu tür eserlerde ana vokallerin ve temel enstrüman bölümlerinin insanlar tarafından icra edilmesi şart olacak.

Gönüllülük esasına dayanan etiketleme sisteminin, müzik platformları da dahil olmak üzere küresel ölçekte yaygın biçimde kullanılması hedefleniyor.

Müzik platformu Deezer, yapay zeka tarafından oluşturulan parçaları halihazırda sistematik olarak işaretliyor. Şirket, kısa süre önce yeni yüklenen müziklerin yaklaşık yarısında yapay zeka izlerine rastlandığını açıklamıştı.

Deezer, haziran ayında yüzde 99,8 doğruluk oranına sahip olduğunu belirttiği bir “yapay zeka müzik tespit sistemi”ni kullanıma sundu.

Apple Music’ten bir yönetici de yılın başında Billboard’a yaptığı açıklamada, platforma yeni yüklenen şarkıların üçte birinden fazlasının tamamen yapay zeka ile üretildiğini söylemişti.

Spotify ise nisanda, kullanıcıların sanatçıların kimliğine ve gerçekliğine güvenebilmesini sağlamak amacıyla “Verified by Spotify” etiketini kullanıma sunmuştu. Şirket geçen yıl ayrıca yapay zeka kullanımının açıklanmasını teşvik edecek ve sanatçı taklitleriyle mücadele edecek yeni önlemler duyurmuştu.

Spotify konuya ilişkin yorum yapmazken Apple Music ve Digital Media Association da açıklama taleplerine yanıt vermedi.