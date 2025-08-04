Yapay zeka milyarlar kazandırdı: Zirvede kimler var?

E-postaları yanıtlamaktan hukuki belgeleri çevirmeye kadar pek çok alanda kullanılan yapay zeka, artık hayatın neredeyse her alanında yer buluyor.

Microsoft ve Apple gibi dev kuruluşlar, bu teknolojiye milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bu büyük yapay zeka patlamasının arkasındaki birkaç isim ise kısa sürede muazzam servetlere ulaştı.

ZİRVEDEKİ İSİM: JENSEN HUANG - 151 MİLYAR DOLAR

Yapay zeka çiplerinin öncüsü Nvidia’nın CEO’su Jensen Huang, 2024’te şirketin değerini 4 trilyon dolara taşıyarak dünyadaki en zengin 20 kişiden biri hâline geldi.

62 yaşındaki Huang’ın Nvidia’daki yüzde 3’lük hissesi, yalnızca son bir yılda yüzde 300 değer kazandı.

Şirketin grafik kartları, yapay zeka algoritmalarının çalışması için gereken yüksek hesaplama gücünü sağlıyor ve sektörde vazgeçilmez hale geldi.

EN GENÇ MİLYARDER: ALEXANDR WANG - 3,6 MİLYAR DOLAR

Silikon Vadisi’nin dahi çocuğu Alexandr Wang, 19 yaşında kurduğu Scale AI ile dünyanın en genç kendi servetini yaratmış milyarderi oldu.

Google, Meta ve General Motors gibi devlere veri etiketleme ve yapay zeka eğitimi konusunda hizmet veren şirket, 2024 itibarıyla 14 milyar değerinde. Wang, halen şirketin yüzde 14’üne sahip.

SAM ALTMAN - 1,9 MİLYAR DOLAR

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, AI dünyasının en tanınan isimlerinden. Ancak ilginç bir şekilde Altman, OpenAI’da hisse sahibi değil.

Servetini, Reddit, Stripe ve nükleer füzyon şirketi Helion gibi yatırımlardan kazandı.

PHIL SHAWE - 1,8 MİLYAR DOLAR

Dil teknolojisi alanında öne çıkan bir diğer isim Phil Shawe, dünya çapında çeviri hizmetleri sunan TransPerfect'in kurucusu ve yüzde 99 hissesinin sahibi.

Şirket, 2024’te 1,3 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, 1992’de Shawe’un New York Üniversitesi’ndeki yurdunda kuruldu.

Ancak kurucu ortakla yaşanan dava sonrası şirketin tüm kontrolü Shawe’a geçti.