Yapay zeka ortaklığı genişliyor: Elon Musk'ın şirketi de katılacak

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ve yapay zeka çipleri üreten Nvidia, yapay zeka altyapısı yatırımları için BlackRock, Microsoft ve Birleşik Arap Emirleri'nin desteklediği yatırım şirketi MGX ile birlikte kurulan grubun bir parçası olacak.



Derin öğrenme ve büyük çaplı veri işleme, önemli miktarda işlem kapasitesi ve enerji gerektiriyor. Teknoloji şirketlerinin bu talebi karşılamak için binlerce çipi kümeler halinde kullanması bu işlemler için özelleştirilen veri merkezlerine olan ihtiyaca yol açıyor.



Geçen yıl eylülde Küresel Yapay Zeka Altyapı Yatırım Ortaklığı olarak adlandırılan grubun ismi Yapay Zeka Altyapı Ortaklığı olarak değiştirilecek.



Yatırımcılar, varlık sahipleri ve şirketler başlangıçta 30 milyar dolar sermaye sağlayacak. Grup, borç finansmanı ve toplam yatırımlarla birlikte 100 milyar dolar sermayeye ulaşabileceklerini söyledi.

