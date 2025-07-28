Yapay zeka patlaması kiraları uçurdu: “Kiracı özgeçmişi” isteniyor

Yapay zeka devrimi yalnızca su, enerji ve otomasyon açısından değil, aynı zamanda büyük şehirlerdeki yaşamı da kökten değiştirmesiyle endişe konusu oldu.



Özellikle ABD’deki San Francisco Körfez Bölgesi, bu dönüşümün en sert etkilerini yaşıyor. The San Francisco Standard’ın haberine göre, yapay zeka patlaması bölgede kiraları fırlattı, yaşam alanlarını daralttı ve konut krizini ciddi biçimde derinleştirdi.

BÖLGEYE AKIN VAR

Teknoloji şirketlerinde çalışmak isteyen binlerce kişi, yapay zeka sektöründeki zenginleşme umuduyla San Francisco’ya akın ediyor.

Ancak şehirde zaten uzun süredir yüksek olan kira fiyatları, bu yeni göç dalgasıyla birlikte uçuk rakamlara ulaştı. Yeni girişimlerde çalışan teknoloji çalışanları, aşırı pahalı ama küçük odalarda, “insan deposu” diye nitelenen koşullarda yaşamak zorunda kalıyor.



Haberde çarpıcı bir örnek dikkat çekiyor: Teknoloji çalışanı Akshyae Singh, penceresiz küçük bir odada yaşıyor ve banyosunu tam 12 kişiyle paylaşıyor. Ödediği kira ise aylık 2 bin 300 dolar.



Singh, “İş hayatım harika ama yaşam koşullarım tam anlamıyla berbat” diyor.



Artan talepten dolayı insanların evleri görmeden kiraladığı da bildiriliyor.

Bazı kiracılar, diğerlerinin önüne geçebilmek için kiracı özgeçmişi hazırlıyor.



Kiralık emlak danışmanı Brian Brown, pandeminin zirvesinde 80 olan ilan sayısının şu anda “bir elin parmaklarını geçmediğini” söylüyor.



Gazeteye durumu özetleyen bir diğer emlakçı Van den Eikhof, “Bu tamamen yapay zeka patlamasıyla ilgili” ifadelerini kullanıyor.



“Ayrıca COVID döneminde uygun fiyata kira anlaşması yapanlar yerlerinden kıpırdamıyor. Bu da piyasadaki arzı kısıtlıyor.”

EVSİZLERİN SAYISI ARTTI

Zumper verilerine göre, iki odalı bir dairenin ortalama kirası yüzde 16 artışla 4 bin 621 dolara yükseldi. Şehrin bazı bölgelerinde ise fiyat artışları çok daha dramatik. Örneğin North Beach mahallesinde kiralar bir yılda yüzde 79 fırlayarak 5 bin 475 dolara ulaştı.



Bir emlakçı, iki odalı bir daireyi 12 bin dolardan ilana koyduğunu, ancak bir gün içinde 14 bin 500 dolara kiraya verildiğini belirtiyor.



Şehirde hâlihazırda ciddi bir evsizlik krizi de yaşanıyor. Birçok kişi sokakta veya karavanlarda kalıyor. Restoran, temizlik ve ulaşım gibi hizmet sektörlerinde çalışanlar, şehir içinde yaşayamadıkları için çok uzak mesafelerden işe gelip gidiyor. Her ne kadar son dönemde uygun fiyatlı konut projeleri artsa da, rakamlar sıradan insanların bu piyasanın tamamen dışında kalmış durumda olduğunu gösteriyor.



Yapay zeka sektörü büyüdükçe, yalnızca veri merkezleri ve enerji tüketimi artmakla kalmıyor; yaşam alanları da teknoloji çalışanlarına göre şekilleniyor. Kaynakların bu sektöre aktarılmasıyla birlikte, mevcut konut krizinin daha da kötüleşeceği tahmin ediliyor.

