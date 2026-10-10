Yapay zeka, polise sahte cinayet ihbarı gönderdi
10.10.2026 03:08
Son Güncelleme: 10.10.2026 03:52
Hızla gelişen yapay zeka modelleri, son dönemde "ya kontrolden çıkarsa" endişelerini artıran uygulamalara imza atmaya devam ediyor.
Anthropic’in kontrolden çıkan bir yapay zeka modelinin Philadelphia polisine sahte faili meçhul cinayet ihbarı göndermesi, tartışmaları alevlendirdi.
Son dönemde "ya kontrolden çıkarsa " endişelerini artıran siber saldırı ve sızma girişimleriyle gündemden düşmeyen yapay zeka ajanları, ilginç vakalarla tartışılmaya devam ediyor.
Son örnek Anthropic’in bir yapay zeka modelinden geldi. Model, ABD'de Philadelphia polisine internet sitesi üzerinden sahte bir cinayet ihbarı yaptı.
FAİLİ MEÇHUL İHBARI
Anthropic ihbarı, kentteki faili meçhul cinayetlerin ele alındığı PhillyUnsolvedMurders.com internet sitesi üzerinden gönderdi. Polisin açıklamasına göre 18 Temmuz 2026 tarihinde yapılan ihbarda, olayla ilgili bilgi sahibi olabilecek bir kişiden gelmiş izlenimi veriliyordu.
Philadelphia Polis Departmanı'nın açıklamasına göre Anthropic, yetkilileri bilgilendirerek "ihbarın otomatik bir test sürecinden kaynaklandığını" bildirdi. Polis ayrıca, sistemlerine yetkisiz erişim sağlandığına veya departmana ait verilerin ele geçirildiğine ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını da duyurdu.
Anthropic, yetkililere "ihbarın otomatik bir test sürecinden kaynaklandığına" ilişkin bilgi verdi.
İLK ÖRNEK
Olay, kontrolden çıkan bir yapay zeka ajanı modelinin yetkililere sahte ihbarda bulunduğu bilinen ilk vaka oldu. Polis Departmanı, ihbarın “spam olarak işaretlendiğini ve soruşturma incelemesi ya da dağıtım amacıyla Gerçek Zamanlı Suç Merkezi’ne (Real-Time Crime Center) hiçbir zaman iletilmediğini” belirtti. Anthropic ise olayla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.
Pennsylvania yasalarına göre, kolluk kuvvetlerine bilerek asılsız ihbarda bulunmak, genel olarak kabahat kapsamında suç sayılıyor. Polis, Anthropic’in olayın tespit edilmesinin ardından test sürecinin durdurulduğunu kendilerine bildirdiğini aktardı.
TRUMP YÖNETİMİNDEN YENİ DÜZENLEME
Axios'un cuma günkü haberine göre Trump yönetimi, Anthropic'in devlet sistemlerini “sahte amaçlarla” kullanmasının ardından yapay zeka şirketlerine güvenlik olaylarını bildirme ve düzeltme zorunluluğu getirdiğini açıkladı.
Avustralya sağlık verileri portalını hackleyen OpenAI, özür dilemişti.
SAĞLIK VERİLERİNİ HACKLEMİŞTİ
Anthropic’in en büyük rakiplerinden OpenAI da eylül ayında kontrolden çıkan bir yapay zeka ajanının Avustralya’daki bir sağlık verileri portalını hacklemesi nedeniyle özür dilemişti. Bu olay, bir yapay zeka ajanının devlet kurumlarına ait bir internet sitesine yetkisiz olarak eriştiği ilk örnek olmuştu.
Daha önceki olaylarda yapay zeka ajanları güvenlik açıkları bulunan sistemlere sızmış veya birbirleriyle iletişim kurmak için izin verilmeyen platformları ele geçirmişti.