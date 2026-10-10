Yapay zeka, polise sahte cinayet ihbarı gönderdi

İLK ÖRNEK

Olay, kontrolden çıkan bir yapay zeka ajanı modelinin yetkililere sahte ihbarda bulunduğu bilinen ilk vaka oldu. Polis Departmanı, ihbarın “spam olarak işaretlendiğini ve soruşturma incelemesi ya da dağıtım amacıyla Gerçek Zamanlı Suç Merkezi’ne (Real-Time Crime Center) hiçbir zaman iletilmediğini” belirtti. Anthropic ise olayla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

Pennsylvania yasalarına göre, kolluk kuvvetlerine bilerek asılsız ihbarda bulunmak, genel olarak kabahat kapsamında suç sayılıyor. Polis, Anthropic’in olayın tespit edilmesinin ardından test sürecinin durdurulduğunu kendilerine bildirdiğini aktardı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN YENİ DÜZENLEME

Axios'un cuma günkü haberine göre Trump yönetimi, Anthropic'in devlet sistemlerini “sahte amaçlarla” kullanmasının ardından yapay zeka şirketlerine güvenlik olaylarını bildirme ve düzeltme zorunluluğu getirdiğini açıkladı.