Yapay zeka RAM fiyatlarını uçurdu. Telefon, bilgisayar ve diğer cihazlar nasıl etkilenecek?

Yapay zeka veri merkezlerine yönelik talep patlaması nedeniyle bellek çiplerinde ciddi bir arz sıkıntısı yaşanıyor. Bir zamanlar bilgisayar toplarken en ucuz bileşenlerden biri olan RAM, şimdi birçok mağazada günlük dalgalanan piyasa fiyatlarıyla satılıyor.

DEV ŞİRKET RAM ÜRETİMİNE YÖNELDİ

Krizi derinleştiren en önemli gelişme ise Çarşamba günü yaşandı. Dünyanın büyük bellek üreticilerinden Micron, neredeyse 30 yıldır uygun fiyatlı PC bileşenleri sunan Crucial markasını tamamen sonlandırdığını duyurdu. Şirket artık RAM ve SSD üretimini “daha büyük ve hızlı büyüyen stratejik müşterilere”, yani yapay zeka şirketlerine kaydıracağını açıkladı.

Micron yöneticisi Sumit Sadana, “Veri merkezlerinde yapay zeka odaklı büyüme, bellek ve depolamaya yönelik talebi patlattı" açıklamasında bulundu.

Bu karar, PC oyunculuğunun sembol markalarından biri olan Crucial’ın fiilen piyasadan silinmesi anlamına geliyor. Bunun sonucunda yalnızca oyuncular değil, herkes daha pahalı laptop ve tabletlerle karşı karşıya kalacak. RAM fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 171 arttı, bazı ürünlerde daha yüksek artışlar görülüyor. Oyuncu bilgisayarı üreticisi CyberPowerPC ise RAM maliyetlerindeki artışın “PC fiyatlarını doğrudan yükselttiğini” duyurdu.

OPENAI'IN DEV PROJELERİ RAM ÜRETİMİNİ ETKİLEDİ

Micron, Samsung ve SK Hynix ile birlikte dünyanın üç büyük DRAM üreticisinden biri. Ancak veri merkezlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) de DRAM’den üretildiği için, tüketiciye yönelik RAM üretimi iyice daralıyor.

OpenAI’nin yalnızca “Stargate” adı verilen devasa veri merkezi projesinin maliyeti 500 milyar doları bulabilir. Şirketin Samsung ve SK Hynix ile ayda 900 bin DRAM wafer’ı satın almak için anlaşma yaptığı bildiriliyor. Bu rakam, küresel DRAM üretiminin yaklaşık yüzde 40’ına denk geliyor.