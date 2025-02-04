Yapay zeka rekabeti kızıştı! OpenAI'dan aylık 200 dolara Deep Research

Günler ya da aylar sürecek kapsamlı araştırmaları dakikalar içinde yapabiliyor. Chat GPT'nin üreticisi OpenAI, derinlemesine, karmaşık araştırmalara yardımcı olmak için tasarlanmış yeni yapay zeka aracı Deep Research'u duyurdu.



Yeni yapay zeka aracının özelliklerini OpenAI CEO'su Sam Altman anlattı. Altman, "Anında yanıt aldığınız ChatGPT'den farklı. Burada, sofistike bir iş arkadaşınıza bir görev verir gibi bir görev başlatıyorsunuz ve Deep Research gidiyor, üzerinde düşünüyor, kaynakları buluyor ve size bir rapor sunuyor.” diyerek yeni ürünlerini tanıttı.



Çevrimiçi kaynakları tarayıp veri toplayacak sistemden şimdilik aylık 200 dolar ödeyen ChatGPT kullanıcıları, ayda 100 kez yararlanabilecek.



Firmaya göre Deep Research yani Derin Araştırma, özellikle finans, bilim, mühendislik ve politika gibi yoğun bilgi gerektiren alanlarda çalışan profesyonellerin işini kolaylaştıracak. Sistem detaylı ürün karşılaştırmaları için de kullanılabilecek.

