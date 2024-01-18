"Yapay Zeka Sahtekarlığına hayır" yasası

Yapay zeka kullanımının artmasıyla birlikte, bazı ülkeler, özellikle tüketici haklarını korumak ve etik kuralları belirlemek amacıyla yapay zeka uygulamaları için spesifik yasal çerçeveler oluşturmayı düşünmektedir.

Ancak bu tür yasalar henüz geniş çapta uygulamaya geçmemiş veya belirlenmemiştir.



Yapay zeka etik ve yasal anlamda, hukukçular, etik uzmanları ve teknoloji topluluğu tarafından tartışılmaktadır.

Bu tartışmalar, yapay zeka teknolojilerinin gelişimine ve kullanımına ilişkin daha etkin düzenlemelerin oluşturulması için önemli bir rol oynamaktadır.

Ancak, bu alanda net bir düzenleme olup olmadığını belirlemek için yerel yasaları ve mevzuatı kontrol etmek önemlidir.



Yapay zeka geliştikçe "deepfake" videolarının sayısı artmakta.

Artık bu videolar için kişinin uzun videolarına ve yüz hatlarına ihtiyaç duyulmuyor.

Midjourney adlı platform, deepfake videoları oluşturmak için sadece bir fotoğrafın yeterli olduğu bir uygulama sunuyor.



Yapay zeka ile üretilen dolandırıcılık örnekleri arasında son zamanlarda sosyal medya izleyicilerine ücretsiz ürünler vaat eden robotik ses çıkaran Taylor Swift gibi son derece şaibeli ürünleri tanıtan ünlülerin garip videolarını fark etmiş olabilirsiniz.

Üretilen bu videolar pek çok ünlü insanı kızdırdı.