"Yapay Zeka Sahtekarlığına hayır" yasası

Yapay zeka kullanımının artmasıyla birlikte, bazı ülkeler, özellikle tüketici haklarını korumak ve etik kuralları belirlemek amacıyla yapay zeka uygulamaları için spesifik yasal çerçeveler oluşturmayı düşünmektedir.
Ancak bu tür yasalar henüz geniş çapta uygulamaya geçmemiş veya belirlenmemiştir.
Yapay zeka etik ve yasal anlamda, hukukçular, etik uzmanları ve teknoloji topluluğu tarafından tartışılmaktadır.
Bu tartışmalar, yapay zeka teknolojilerinin gelişimine ve kullanımına ilişkin daha etkin düzenlemelerin oluşturulması için önemli bir rol oynamaktadır.
Ancak, bu alanda net bir düzenleme olup olmadığını belirlemek için yerel yasaları ve mevzuatı kontrol etmek önemlidir.
Yapay zeka geliştikçe "deepfake" videolarının sayısı artmakta.
Artık bu videolar için kişinin uzun videolarına ve yüz hatlarına ihtiyaç duyulmuyor.
Midjourney adlı platform, deepfake videoları oluşturmak için sadece bir fotoğrafın yeterli olduğu bir uygulama sunuyor.
Yapay zeka ile üretilen dolandırıcılık örnekleri arasında son zamanlarda sosyal medya izleyicilerine ücretsiz ürünler vaat eden robotik ses çıkaran Taylor Swift gibi son derece şaibeli ürünleri tanıtan ünlülerin garip videolarını fark etmiş olabilirsiniz.
Üretilen bu videolar pek çok ünlü insanı kızdırdı.
RIZA DIŞI OLUŞTURULAN VİDEOLAR YASAKLANACAK
ABD meclisi bu sahtekarlıklara mücadele etmeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı ortaya attı.
"AI Sahtekarlığına Hayır Yasası" adındaki yasa tasarısı, özellikle de internette rıza dışı oluşturlan videoların yasaklanmasını ve suç sayılmasını hedefliyor.
Şu ana kadar "yapay zeka sahtekarlığı yasası" olarak adlandırılan özel bir yasa yok. Ancak, birçok ülke ve bölge, genel sahtekarlık, dolandırıcılık ve veri güvenliği ile ilgili yasaları kapsayan düzenlemelere sahip.
Bu yeni yasa benzerlik ve ses haklarına odaklanarak yapay zeka deepfake'lerini yasaklamayı amaçlıyor.
Bu yasa tasarısı, ünlülerin yanı sıra normal insanların da yapay zeka deepfake'lerine karşı korunmasını hedeflemektedir.
Ancak, bu tür yasaların etkinliği ve normal insanların korunup korunamayacağı konusundaki sorular devam etmektedir.
DEEPFAKE NEDİR?
Deepfake, İngilizce 'deep' yani 'derin' kelimesiyle, 'fake' yani 'sahte' kelimesinin birleşimi ile oluşturulan bir kavramdır.
Farklı yapay zeka sistemleri kullanılarak videolar elde edilen söz konusu teknoloji, herhangi bir videodaki konuşmacının söylediklerinin kolaylıkla değiştirilmesine izin veriyor.
Konuşmaya yeni sözler eklenip çıkarılabilen programla, herhangi bir videodaki konuşmanın değiştirilmesinin, bir yazının ya da kelimenin kopyalanıp yapıştırılması kadar kolay hale geldiği iddia ediliyor.
Deepfake videolar, gerçek ve sahte içerik arasındaki sınırları bulanıklaştırabilir ve bu da potansiyel olarak güvenlik riskleri, gizlilik sorunları ve manipülasyon tehlikeleri yaratabilir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Teknoloji
- Abd
- Yapay Zeka