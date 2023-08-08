Yapay zeka şair oldu: Fotoğraflara göre şiir yazıyor

Pamera, bir nesne tanımlayıcısı ile OpenAI'nin GPT-4 büyük dil modeli API'sini birleştirerek kullanıcının kamerası tarafından çekilen fotoğrafları tanımlıyor ve ardından bunu hemen dört satırlık benzersiz bir şiir oluşturmak için ilham kaynağı olarak kullanıyor.



Şiirlerin, büyülü gerçekçiliğin kilit isimlerinden biri olarak bilinen Arjantinli ünlü deneme yazarı Jorge Luis Borges'in tarzında üretildiği kaydedildi.



Uygulamanın teknolojisinin bir örneğinde uygulamanın geliştiricisi Damjanski, bir bahçede dolaşan sevimli bir köpeğin fotoğrafını Pamera ile paylaştı.



Buna karşılık olarak Pamera bir şiir üretti.

Şiirde şu ifadeler yer aldı: "Düşler bahçesinde yalnız bir köpek dolaşır, Zamanın fısıltıları arasında, ruhu bilinir, Henüz görülmemiş dünyaların labirentlerinde kaybolur, Bir dize çözülür, öngörülemeyen bir hikaye."

DEEPFAKE GÖRÜNTÜLERİ ŞİİRLERE DÖNÜŞTÜRÜN

Öte yandan Damjanski'nin Pamera'nın yükseltilmiş bir versiyonu üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Bu versiyon kullanıcıların derin yapay zeka görüntüleri yüklemesine ve uygulamada daha da gerçeküstü şiirler üretmesine olanak tanıyacak.