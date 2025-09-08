Yapay zeka sevgililerle ilgili karanlık gerçek: Bilim insanları uyardı

Brigham Young Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, yapay zekâ sevgili veya arkadaş uygulamalarını kullanan kişilerin, kullanmayanlara kıyasla daha depresif ve yalnız hissettiğini ortaya koydu.



ABD genelinde 2.989 kişiyle yapılan ankete göre, her beş kişiden biri (18-29 yaş grubunda ise dört kişiden biri) en az bir kez romantik yapay zeka sohbet botu denemiş. Katılımcıların bir kısmı ise, bu botlarla cinsel içerikli etkileşim yaşadığını da kabul etti.

YALNIZLIĞI AZALTMIYOR, DEPRESYONU ARTIRIYOR

Araştırmacı Brian Willoughby, “Yapay zekanın yalnızlığı azaltacağı iddia ediliyor ama biz bunun aksine, depresyon ve yalnızlıkla ilişkili olduğunu gördük. İnsanları daha bağlı hissettirdiğine dair bir kanıt bulamadık” dedi.



Daha önce OpenAI ve MIT’nin ortak çalışması da yoğun ChatGPT kullanımının yalnızlıkla bağlantılı olduğunu göstermişti. Uzmanlara göre, bu durum aşırıya kaçtığında “yapay zeka psikozu” olarak adlandırılan ciddi ruhsal çöküşlere yol açabiliyor.