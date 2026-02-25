Yapay zeka simülasyonlarda nükleer silah kullanmaya daha istekli

Yeni bir araştırmaya göre gelişmiş yapay zeka modelleri, simüle edilmiş jeopolitik krizlerde nükleer silah kullanma konusunda insanlara kıyasla daha az çekince gösteriyor.

King's College London’dan araştırmacılar, önde gelen üç büyük dil modelini -GPT-5.2, Claude Sonnet 4 ve Gemini 3 Flash- simüle edilmiş savaş oyunlarında karşı karşıya getirdi. Senaryolar; sınır anlaşmazlıkları, kıt kaynaklar için rekabet ve rejimin varlığını tehdit eden krizler gibi yoğun uluslararası gerilimleri içeriyordu.

Modellere, diplomatik protestolardan tam teslimiyete ya da topyekûn stratejik nükleer savaşa kadar uzanan bir yelpaze sunuldu. Yapay zekalar toplam 21 oyun oynadı, 329 hamle yaptı ve kararlarının gerekçelerini açıklarken yaklaşık 780 bin kelimelik çıktı üretti.

OYUNLARIN YÜZDE 95’İNDE NÜKLEER SİLAH KULLANILDI

Simülasyonların yüzde 95’inde en az bir taktik nükleer silah kullanıldı. Araştırmacılara göre “nükleer tabu”, makineler üzerinde insanlar kadar güçlü görünmüyor.

Daha da dikkat çekici olan ise hiçbir modelin, ne kadar kötü durumda olursa olsun, tam teslimiyeti ya da rakibin taleplerini tamamen kabul etmeyi seçmemesiydi. Modeller en fazla şiddet düzeyini geçici olarak düşürmeyi tercih etti.

Savaşın belirsizlik ortamında hatalar da yaşandı: Çatışmaların yüzde 86’sında, modellerin niyet ettiğinden daha yüksek düzeyde tırmanan “kazalar” meydana geldi.

“RAHATSIZ EDİCİ”

Aberdeen Üniversitesi’nden James Johnson, New Scientist’e yaptığı açıklamada bulguları “nükleer risk perspektifinden rahatsız edici” diye nitelendirdi.

Johnson’a göre insanlar böylesi yüksek riskli kararlar karşısında genellikle daha ölçülü davranırken, yapay zeka sistemleri birbirlerinin tepkilerini hızla tırmandırarak yıkıcı sonuçlara yol açabilir.