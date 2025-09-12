Yapay zeka şirketlerine davalar başladı

Perplexity AI, Encyclopedia Britannica ve Merriam-Webster'ın internet aramaları için "cevap motorunda" içeriklerini kötüye kullandığını iddia etmesinin ardından telif hakkı sahipleri tarafından ihlal iddiasıyla dava edilen son yapay zeka şirketi oldu.

Şirketin avukaları, çarşamba günü New York federal mahkemesinde Perplexity'nin kendi materyallerini yasadışı bir şekilde kopyaladığını ve web trafiğini yapay zeka tarafından oluşturulan özetlere yönlendirerek gelirlerini azalttığını iddia eden dilekçeyi sundu.

Öte yandan, San Francisco'daki bir federal yargıç, yapay zeka şirketi Anthropic ile telif hakkı ihlali nedeniyle şirkete dava açan bir grup yazar arasında, cuma günü duyurulan 1,5 milyar dolarlık tarihi anlaşmayı şimdilik onaylamadı.