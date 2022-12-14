Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, verdiği cevaplarla ilgi topluyor

Silikon Vadisi'nin yapay zeka alanında öne çıkan araştırma grubu OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, verdiği cevaplarla kullanıcıların ilgisini çekiyor.



Elon Musk'ın da kurucuları arasında bulunduğu OpenAI, 2015 yılında faaliyetlerine başladı. Yapay zekayı, insanlığa en fazla fayda sağlayacak şekilde geliştirmeye odaklanan OpenAI, 2016 yılında Gym ve Universe olmak üzere yapay zeka alanında iki çalışmasını tanıttı.



Kuruculardan Elon Musk, 2018 yılında OpenAI'dan ayrıldı ve bu ayrılığın OpenAI ekibinin yapmak istediklerinin bazılarına katılmadığı için gerçekleştiğini belirtti. 2019'da geliştirdikleri botu çeşitli sebeplerden dolayı yayınlamaktan vazgeçen şirket, bir süre sonra yapay zeka sohbet robotunun GPT-2 sürümünü yayınladı. Şirket bir yıl sonra robotun bir sonraki sürümü GPT-3'ü duyurdu.



İlk süreçte kar odaklı olmayan OpenAI, sermaye artırma amacıyla kar amaçlı ve kar amacı gütmeyen "hibrit" bir yapıda ilerlemeye karar verdi.



SANATSAL METİNLER YAZABİLİYOR, HESAPLAMALAR YAPABİLİYOR

OpenAI, 2019'un sonunda Microsoft'tan 1 milyar dolarlık yatırım aldı. Bu yatırım, bazı uzmanlar tarafından, OpenAI'ın, Google'ın yapay zeka şirketi DeepMind ile rekabet etmesine imkan sağlayacağı şeklinde yorumlandı. Şirket, geçen yıl yapay zeka ile görsel sanat çalışmaları üretmeyi sağlayan sistemi Dall-E'yi hizmete sundu. Dall-E, kullanıcıların yazıyla verdiği komutlarla, yapay zeka aracılığıyla sanatsal ve gerçekçi görseller oluşturabiliyor.



OpenAI, GPT-3.5'yi temsil eden, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin deneme sürümünü 30 Kasım'da yayınladı. Tüm dünyadaki kullanıcılardan yoğun ilgi gören sohbet robotu, yapay zeka ile geliştirilmiş yetenekleriyle sorulan soruları etkili bir şekilde cevaplayabiliyor.



ChatGPT, sanatsal metinler yazabiliyor, herhangi bir konuda bilgi verebiliyor, hesaplamalar yapabiliyor, kodlama gibi teknik konularda dahi kullanıcılara yardımcı olabiliyor. Deneme sürümünün ücretsiz olarak sunulduğu yapay zeka sohbet robotu, İngilizce'nin yanı sıra aralarında Türkçe'nin de bulunduğu birçok dilde soruları cevaplayabiliyor.



"NELERİN MÜMKÜN OLABİLECEĞİNE DAİR ERKEN BİR DENEME SÜRÜMÜ"

Farklı şirketlerin bu alandaki geçmiş yıllardaki çalışmalarında ırkçı söylemler ortaya çıkmış ve yapay zeka sistemlerinin geliştiricisinin önyargılarını taşıdığına ilişkin eleştiriler yapılmıştı. ChatGPT, önyargılı olmama konusunda önceki çalışmalara göre daha başarılı sonuçlar ortaya koyuyor. Güçlü bir veri setiyle eğitilen ChatGPT, verdiği cevaplarla kullanıcıları etkilese de bazen yanlış ve anlamsız cevaplar da verebiliyor.



OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin duyurulmasının ardından kullanıcı sayısının kısa sürede 1 milyonu geçtiğini belirtti.



ChatGPT'nin nelerin mümkün olabileceğine dair erken bir deneme sürümü olduğunu aktaran Altman, "Şu anda önemli herhangi bir şey için ChatGPT'ye güvenmek bir hata. Bu, ilerlemenin bir ön izlemesi. Sağlamlık ve doğruluk konusunda yapacak çok işimiz var. Geliştirmek için çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Sam Altman, yakın süreçte, kullanıcılarla konuşan, soruları cevaplayan ve tavsiyelerde bulunan yardımcı asistanlara sahip olunabileceğini ifade etti.



OpenAI, teknolojisinin daha gelişmiş bir sürümü olan GPT-4 için çalışmalarını sürdürüyor.