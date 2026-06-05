Yapay zeka "süper aşı" tasarlıyor

Yapay zeka aşıları kökten değiştirmeye hazırlanıyor.

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, yapay zeka kullanarak yeni nesil aşı geliştirdiklerini açıkladı.

Virüslerin sadece mevcut varyantlarına değil gelecekteki mutasyonlarına karşı da koruma vaad eden "süper aşı", pandemileri de engelleyebilecek.

Aşılar halihazırda virüslerin genetik yapısı incelenerek tasarlanıyor. Virüslerin mutasyona uğraması ya da yeni varyantların ortaya çıkması, aşıların etkinliğini azaltıyor ya da neredeyse sıfıra indiriyor.

YAPAY ZEKA İLE AŞI ÜRETMEK

Bu sebeple grip gibi hastalıklara karşı her yıl yeni aşı olmak gerekiyor. Tıpkı Covid sürecinde olduğu gibi, yeni varyantlar için de aşıların sürekli güncellenmesi şart.

Cambridge uzmanları ise yapay zeka sayesinde "süper aşı" üretebileceklerini söylüyor.

Yeni aşı için virüsün genetik kodunu inceleyen yapay zeka bir "evrensel antijen" tasarlıyor. Aşıyla harekete geçirilen bağışıklık sistemi, sadece tek bir virüse değil,, o virüs ailesinin tamamına bağışıklık kazanabiliyor.

Araştırmanın sonuçları saygın tıp dergisi Journal Of Infection'da yayımlandı.

ÖNCELİKLİ HEDEF KUŞ GRİBİ

Laboratuvarda hayvanlar üzerinde çalışan bilim insanları öncelikli olarak kuş gribi virüsüne odaklanıyor. Hedeflerindeyse grip ve ebola virüsleri de var.

Ancak İnsan bağışıklık sisteminin daha karmaşık olduğunu hatırlatan uzmanlar, süper aşılar için henüz yolun başında olduklarını vurguluyor. Buna karşın yapay zekanın aşı geliştirme sürecini de hızlandırması bekleniyor.