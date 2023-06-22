Yapay zeka tarihinde ilk: Spor müsabakalarını yorumlayacak

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda yapay zeka maç özetlerinde önemli anları yorumlayacak ve analizler sunacak.



AI COMMENTARY ÖZELLİĞİ



Yeni AI Commentary özelliği ile yapay zeka maç özetlerini izleyen taraftarlara önemli anların sesli yorumlarının yanı sıra açıp kapatabilecekleri altyazılar sağlayacak.



Özellik Wimbledon'ın telefon uygulaması ve internet sitesindeki öne çıkan videolarla maçlardan önemli anları yakalarken daha iyi bir deneyim sunmak için tasarlandı.



ALL ENGLAND CLUB İLE BİRLİKTE ÇALIŞTI



IBM yapay zeka özelliğini geliştirmek için All England Club ile birlikte çalıştı. Maç özetlerini bilgilendirici ve ilgi çekici hale getirmek için çeşitli cümle yapısı ve kelime dağarcığıyla anlatım üretmek için bu temel modeller üzerine inşa edilen üretken yapay zeka uygulandı.



2023 WIMBLEDON TURNUVASINDA KULLANILACAK



IBM Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jonathan Adashek, "IBM, temel modeller ve watsonx'tan üretken yapay zeka tarafından desteklenen yenilikçi yeni araçların kullanımıyla 2023 Şampiyonasına yeni bir bakış açısı katacak. Bu teknolojilerin, Wimbledon gibi büyük spor etkinliklerinin olağanüstü dijital deneyimler yoluyla geniş izleyici kitlelerine ulaşmasına nasıl yardımcı olduğunu gördük." dedi.



Wimbledon Tenis Şampiyonası 3 - 16 Temmuz 2023 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Tenis takipçileri Wimbledon'un uyguluması ve internet sitesi üzerinden yapay zekanın önemli anlarda yaptığı yorumları takip edebilecek.



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