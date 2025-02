Yapay zeka tartışmaları: İş ortağı mı rakip mi?

Balıkçılık dünyanın en eski mesleklerinden biri. Balıkçılar binlerce yıldır balık tutabileceğini tahmin ettiği yere gider ve rızkını beklerdi. Her şey yolunda giderse balık yakalar, geçimini sağlardı. Rotasını güneş ve yıldızlara bakarak belirler, hava konusundaki kararlarını ise tahminlere dayalı şekilde verirdi. Büyük riskler barındıran bir işti.

Sakin hava bir anda fırtınaya dönebilirdi.



Günümüzde ise balıkçılık epey değişti, gelişti. Tekneler artık navigasyon cihazlarıyla donatılmış durumda. Hava durumu uygulamaları, balıkçıları anlık şekilde bilgilendiriyor. Uydu tarama yöntemleri, balık sürülerinin yerini tam olarak tespit edebiliyor. Artık daha az emekle daha çok balık yakalanabiliyor.



50 yıl öncesinin balıkçıları bugünkü meslektaşlarını görse çok şaşırırdı.

Ancak bugünün balıkçıları gelecekteki meslektaşlarını gördüklerinde daha da şaşıracak. Çünkü; yakın gelecekte balıkçı tekneleri insanın olmadığı, yalnız robotlar ve yapay zekâ ile seyreden ve balık yakalayan, tümüyle otomatikleşmiş araçlar haline gelecek. Böylece tekneler, denizde daha uzun süre kalabilecek daha tehlikeli sulara rahatça açılabilecek.



Evet balıkçılık gün geçtikçe daha akıllı hale gelecek.

Yalnız balıkçılık mı? Tüm sektörler…



MEHMET ALİ KILIÇKAYA:

Örneğin; Çin'de bir liman tamamen insansız bir şekilde bütün vinçler diğer operatörler ve her türlü o limandaki işlemler yapay zeka teknolojisiyle kullanılmaya başlandı. Gerçekten de bu güzel bir örnek. Aslında yapay zekanın kullanıldığı yine bakıyoruz ki İngiltere mesela vergi beyannamelerinin tespitinde buradaki uygulamalarda yapay zekayı kullanmaya başladı. Bunun gibi örnekleri artırmak mümkün

HALİL AKSU:



Yapay zeka, tarımdan sağlığa, perakendeden ulaşıma kadar her sektörde etkisini hissettiriyor. İnternete bağlı cihazlardan gelen verilerle eğitiliyor ve bu veri sayesinde hayatımızı yeniden şekillendiriyor. Yapay zekada başarılı olmak için diğer yandan mevcut çalışan iş gücünde aslında bir miktar kültür düşümü denilen bir zihniyet dönüşümüne gerek var. Yani eskiden biz bu işleri böyle yapıyorduk. Biz atalarımızdan babalarımızdan yöneticilerimizden böyle gördük değil. Bunun bugün olsaydı nasıl yapardınız sorusuna cevap vermek gerekiyor.

İnsanlık tarihi değişeme direnenlerle değişimi yaşayanlar arasındaki bitmeyen çekişmeyi yazar. Ve o tarih bize değişime direnenlerin yaşadığı mağlubiyetleri anlatır durur. Bu nedenle tarihin bu sayfasında da yapay zeka devrimine uyum sağlayamayanlar geriye düşme riskiyle karşı karşıya. Şu anda hiçbir teknoloji kullanmadan geleneksel yöntemlerle balıkçılık yapan bir balıkçı, sonar, GPS ve benzeri araçlar eklenmiş modern balıkçı tekneleriyle rekabet edebilir mi?



Sizce hangisi daha güvenli ve verimli bir faaliyet yürütür ve varlığını yıllarca sürdürebilir? Ben paramı hangisine yatıracağımı biliyorum.

Hepimiz için iş yapma tarzımızı gözden geçirmenin zamanı geldi..



LEVENT ERDEN:

ilk biçer döver çıktığında da oraklarla tarlaları biçen binlerce insanın işsiz kalması gerekiyordu. Hiç kimse işsiz kalmadı. Sanayi devriminde kimse işsiz kalmadı. İşler değişti, işler dönüştü. Bazı işler bitti. Yepyeni işler çıktı. İnsanlar için yani insanlar sürekli bugün yaptıkları işi bundan 3, 5, 10 sene sonra yapmayacaklar. Yaptıkları şekilde yapmayacaklar. Bu da normal. Yani bugün ki buğday ve un üretimiyle bundan 3.000 sene önceki buğday ve un üretimi aynı değildi.



AYŞEGÜL İLDENİZ:

Yapay zeka hepimizi etkileyecek. Öncelikle ama hem kısa vadede hem de uzun vadede biz çalışanları çok etkileyecek. Şirketleri etkileyecek. Hem mavi yakalıları hem beyaz yakalıları etkileyecek. (…)biz insanlar yapan değil, birazcık sadece planlayan düşleyen neresini değiştirsem diye bu konuda fikir yürüten bir şeyleri sorgulayan genişleten değiştiren haline düşeceğiz ve yapan makineler olacak.



Amerikan Posta Hizmetleri 1997’den bu yana, mektupların üzerindeki adresleri otomatik olarak okumak için yapay zeka kullanıyor.

Bugün ise dev e-ticaret siteleri, tüm sipariş ve kargo hizmetlerini otomatik olarak yapan neredeyse insana hiç ihtiyaç duymayan sistemlerle çalışıyor. Şu an için robotların depolarda yapamadığı bazı işler var. Ancak yakın zamanda depolarda artık daha az insan göreceğiz. Kargo depolarındaki bu değişimi e-ticarette yaşanan müthiş büyümeye borçluyuz.



ALPAGUT ÇİLİNGİR:

Yapay zeka her sektörü dönüştürdüğü gibi e-ticareti de ister istemez dönüştürecek. E-ticaret aslında temelinde çok basit diyeceğim uygulama. Birazcık daha zor 5 tane ana unsurdan oluşuyor. Doğru insanlar yani doğru müşterilere doğru ürünleri doğru fiyattan ve doğru müşteri deneyimiyle sunarken, operasyon olarak da karlı bir şekilde ve doğru bir operasyon modeliyle bunu yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor. Şimdi bu beş unsurun her birinin için aslında yapay zeka herkesin hem hayatını kolaylaştıracak hem de çok daha hızlı ve iyi bir şekilde yapmamıza imkan tanıyacak.



Bugün evlerde, ofislerde, sokakta, durakta aklınıza gelen her yerde 3.5 milyar insan akıllı telefonlarından, bilgisayarlarından online sipariş veriyor. Dünya genelinde e-ticaretin hacmi 7 trilyon doları aştı. Verilen siparişler, harcanan para gün geçtikçe katlanarak büyüyor. Bunu da yapay zekaya borçluyuz.

Neden mi?



Bugün e-ticaret firmaları yapay zeka sayesinde; müşterilerini daha iyi anlıyor, onların istediği ürün ve hizmetleri öngörüyor. Piyasadaki trendleri önceden tahmin ediyor, müşterilerine kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor, daha iyi hizmet veriyor ve daha akıllı ürünler geliştiriyor.



ERDEM İNAN:

Yapay zeka bizim için satıcılarla müşteriler arasındaki dil bariyerini aşmamız da önemli bir adım oldu. Bu tahmin üzerine stokların doğru depolara hatta doğru satıcıların doğru depolara o ürünleri göndermesini sağlamamız. Yani birçok alana aslında müşteriden toplanan data. İşte o dil ile gelen data. İşte o yazıyla gelen görselle gelen datayı birleştirerek, aslında daha iyi bir hizmet kalitesi sunmamız sağlıyor. Yani e-ticaret yapmayı kolaylaştırdı.



SENEM ARSLAN:

Yapay zeka tüm bu verileri aslında konsolide ederek size o doğru anı ve doğru ürününe ulaşmamızı sağlıyor olacak, siz siparişi ilk başlattığınız andan beri arkada bir tedarik süreci gerçekleşiyor. Çünkü o stoğun fazla olması ya da az olması bunların hepsinin planlaması aslında maliyetleri düşüren unsurlar oluyor. Yapay zekanın bize sağladığı bu verileri analiz etme kabiliyeti aslında oradaki Lojistik maliyetlerin düşmesini ekosistemin aslında o süreçleri daha uygun fiyatlı bir şekilde tüketiciyle bulaştırması sebebiyet veriyor.



MEHMET ALİ KILIÇKAYA:

E-ticarette, e-ihracattaki firmalar çok daha hızlı bir şekilde büyüyorlar ve küresel ticarete çok daha hızlı bir şekilde entegre oluyorlar. Ve bu firmaların pazar payları her geçen gün daha fazla artıyor ve aslında ticarette kurallar değişiyor.



Yapay zeka şimdiden tarım, imalat, sağlık, finans, perakende ve neredeyse tüm endüstrileri içerecek biçimde her sektöre etki ediyor.

Yapay zeka eskiden sadece insanların yapabileceğine inandığımız alanlara da giriyor. Örneğin; yapay zeka destekli sohbet botları müşterileri anlamaya çalışıp, ihtiyaçlarına göre çözümler üretebiliyor.



ALPAGUT ÇİLİNGİR:

Hem markaların yani satışı yapanların Hem de biz tüketicilerin yani alışı yapanların hayatını kolaylaştırıyor. Nasıl kolaylaştırıyor? Mesela ben şimdi Antalya'da yaşayan birisi palto almak isteyebilir. Erzurum'da yaşayan birisi de palto almak isteyebilir. İkimiz de palto dediğimizde karşımda çıkan şeylerin aynı olmaması gerekir. Çünkü havamız farklı, koşullar farklı, iklim farklı. Mesela yeni yapay zeka teknolojileriyle ben Antalya'da palto arıyorsam, benim karşıma çıkan sonuçlar ve seçkiler farklı olacak. Erzurum'daki farklı olacak.