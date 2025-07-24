Yapay zeka tehlikesi büyüyor: Spotify ölü sanatçılar adına şarkılar yayınlıyor

Spotify, yıllar önce hayatını kaybeden sanatçıların resmi sayfalarında, mirasçılarının veya plak şirketlerinin izni olmadan yapay zeka tarafından üretilen yeni şarkılar yayınlamaya başladı.

1989 yılında öldürülen country müzik sanatçısı Blaze Foley’nin resmi Spotify sayfasında, geçtiğimiz hafta “Together” adlı bir şarkı yayımlandı. Piyano ve elektro gitar eşliğinde söylenen parça, yeni ve yavaş tempolu bir country şarkısı gibi duyulsa da, Foley’nin tarzıyla örtüşmüyordu. Üstelik şarkının kapak görselinde, Foley’e hiç benzemeyen bir kişinin mikrofona şarkı söylediği yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir görüntü yer aldı.

"UCUZ BİR ROBOT GİBİ"



Foley’nin tüm müziklerini dağıtan ve Spotify sayfasını yöneten Lost Art Records’un sahibi Craig McDonald, şarkının Foley’e ait olmadığını açık şekilde ifade etti. McDonald, “Bu şarkının Blaze olmadığını, onun tarzına hiç benzemediğini açıkça söyleyebilirim. Yapay zekalı bir ucuz robot gibi. Blaze’le hiçbir ilgisi yok,” dedi.



Şarkının sayfada nasıl yer aldığını henüz anlayamadıklarını söyleyen McDonald, Spotify ile doğrudan iletişime geçmediklerini ancak dağıtım ortağı Secretly Distribution’a bilgi verdiklerini belirtti.





Spotify ise gelen tepkiler üzerine, “Together” adlı şarkının Aldatıcı İçerik politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldığını açıkladı. Şarkının dağıtımcısının, TikTok’un sahibi olduğu SoundOn adlı bir platform olduğu belirtildi.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI



Spotify’daki yapay zeka üretimi içeriklerin bu şekilde gerçek sanatçıların sayfalarına yüklenmesi ilk kez yaşanmıyor. Syntax Error adlı bir şirketin telif hakkı işaretiyle yüklendiği görülen bu tür yapay zeka içerikleri, yalnızca Foley ile sınırlı değil. Grammy ödüllü country sanatçısı Guy Clark adına da benzer bir şarkı platforma yüklenmiş durumda. Aynı şirket adına Dan Berk’in de bir şarkısı yapay zeka ile oluşturulmuş görsellerle paylaşılmış.



Yapay zeka üretimi içeriklerin hızla yayılmasına dikkat çeken uzmanlar, bu tarz içeriklerin tespiti için daha etkili filtreleme sistemlerine ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Reality Defender adlı deepfake tespit şirketinin sözcüsü, söz konusu şarkıların “yapay zeka üretimi olma ihtimalinin yüksek olduğuna dair göstergeler” taşıdığını belirtti.



McDonald ise daha net bir çözüm öneriyor: “Spotify, bir sanatçının resmi sayfasında sadece o sanatçıya ait ve sayfa sahibinin onayıyla yüklenmiş şarkılara yer vermeli.” Blaze Foley hayranlarının şarkının ona ait olmadığını fark edebileceğini, ancak Foley’i tanımayan dinleyicilerin kolayca kandırılabileceğini söyleyen McDonald, “Spotify bu sorunu çözebilir. Yetenekli mühendisleri bu dolandırıcılığı engelleyecek bir sistem geliştirebilir,” dedi.

