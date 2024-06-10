Yapay zeka, Ukraynalı YouTuber'ı Rus'a dönüştürdü: Propaganda aracı olarak kullandı

Çincesini öven, bir çok mesaj gören Olga ne olduğunu anlamadan diğer mesajlara göz attı ve "Birileri sizi taklit ediyor" uyarısı olan mesajla karşılaştı. Hiç mandarin dili biliyor musun? mesajıyla Çince konuştuğu bir video linki aldı.

Loiek, gelen linkin Çinli sosyal medya platformu Xiaohongshu'a ait olduğunu ve videoda kendisinin Çince konuştuğunu görünce şoke oldu. Genç kız videoda hem görüntüsünün hem sesinin birebir kullanıldığını fark etti. Ancak söyledikleri Ukraynalı Olga'nın asla söylemeyeceği şeylerdi. Çin - Rusya ilişkileri hakkında övgü dolu yorumlar yapan yapay zeka klonu, Moskova'ya uygulanan yaptırımlardan yakınıyor, Rusya'nın en iyi ülke olduğunu söylüyordu. Ayrıca bir mağaza sayfasında Rus ürünleri satıyordu. Videolarda Mandarin dili konuşan, Çin 'i seven ve Çinli bir adamla evlenmek isteyen Rus kadın olarak tanıtılan YouTuber'ın ismi Çin'deki farklı sosyal medya platformlarına göre Natasha, Anna veya Grace'ti. Loiek'in görüntüsü ülkedeki farklı sosyal medya platformlarına yayılmıştı.

PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANDILAR

"Instagram Reellerinde komik deepfakeler görmek başka bir şey, yüzünüzün Çin'de propaganda amacıyla yeniden kullanıldığını söyleyen bir mesaj almak başka bir şey. Neler olup bittiğinin resmini çizmek zor oldu ve bu hikayeyi sizinle paylaşmak istedim" diyerk Video paylaşan Loiek, videoda;

"Bu hesapların arkasındaki ana anlatının Çin ve Rusya arasındaki ilişkiyi güçlendirmek olduğu görünüyor. Ukraynalı biri olarak, bu durum benim için açıkça öfke dolu, ailem hava saldırı altında saklanmak zorunda kalıyor ve yüz binlerce Ukraynalı, Rus saldırıları nedeniyle yerinden ediliyor, yaralanıyor veya öldürülüyor." dedi. Genç YouTuber, yapay zeka tarafından üretilen içerik çağına girerken lütfen haberdar olun uyarısında bulundu.



4 bin 900'den fazla videosunun oluşturulduğunu öğrenen Loiek, kendisinin ve YouTube abonelerinin şikayet mesajları göndermesinin ardından kendisini taklit eden bir düzine hesabın kapatıldığını söyledi.



Loiek'in durumu ilk değil ve sonuncusu olmayacak. Ülkeler, yapay zekayı güncelleme yasaları ve düzenlemeleri için çalışıyorlar, ancak insanların korunması için hala uzun bir yol var.