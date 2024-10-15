Yapay zeka, Ukrayna'nın İHA'larındaki isabet oranını yüzde 80'e çıkardı

Yapay zekanın Ukrayna'daki savaşta, özellikle de insansız hava araçlarının hedef alma kabiliyetini arttırmada giderek daha önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

İSABET ORANI YÜZDE 80'E ÇIKTI

TIME dergisinde yer alan makalede, yapay zekanın Ukrayna'nın insansız hava araçlarına sağladığı ilerlemede, 2023'te yüzde 50'nin altında olan isabet oranlarını bu yıl yüzde 80'e çıkardığı aktarıldı.

SAKER KEŞİF DRONE'U

Bunun büyük bir kısmı, TIME'ın "21. yüzyılın yapay zeka silah tüccarı" olarak adlandırdığı ABD merkezli Palantir şirketi tarafından sağlanan yapay zeka yazılımının etkisine bağlanıyor.

Teknolojinin başarısının bir örneği, Palantir'in yapay zeka yazılımının gömülü olduğu SAKER keşif drone'udur.

Drone'un diğer hedeflerin yanı sıra personeli, tankları, zırhlı araçları bağımsız olarak tanımlayabildiği, ne zaman ve hangi silahlarla vuracağını seçmek için bu bilgileri komuta merkezine aktardığı belirtiliyor.