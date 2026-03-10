Yapay zeka uzmanı tartışma yarattı: "Şirketler için ideal çalışan sayısı sıfır"

Yapay zeka artık her yerde ve bazılarına göre insan emeğinin sonu hiç olmadığı kadar yakın.

Siber güvenlik mühendisi ve yapay zeka savunucusu Daniel Miessler, iş dünyasında tartışma yaratan ve kimilerine göre "distopik" bir iddiayı gündeme taşıdı: "Şirketler için ideal çalışan sayısı sıfırdır."

Kendi bloğunda yayımladığı yazısında Miessler, insan işçilerin "modasının geçtiğini" ve bu gerçeği kabul edip yapay zeka devrimine ayak uydurmamız gerektiğini savunuyor.

Fortune dergisine verdiği röportajda ise bu görüşünü daha da netleştiriyor:

"Sıfır derken gerçekten sıfır işçiyi kastediyorum. Fabrika işleri, makine başındaki işler... Yani normal çalışan insanlar. Şirketlerin ulaşmaya çalıştığı nihai rakam budur."

"SANAYİ DEVRİMİ'Nİ TAMAMLAYACAK"

Miessler'in temel tezlerine göre yapay zeka, "bir asırdır duraklayan Sanayi Devrimi'ni tamamlayacak" olan araç.

Miessler, bir şirket için en "temiz ve mutlu" halin, hiçbir insan çalışana ihtiyaç duymadan operasyonlarını sürdürmesi olduğunu savunuyor. Ona göre şirketler, insanlara ödeme yapmak yerine tüm işi makinelerin yapmasını her zaman tercih eder.

YENİ NESİL FEODALİZM Mİ?

Miessler’in bu yaklaşımı, yapay zeka altyapısını ve modellerini kimin kontrol edeceği sorusunu yanıtsız bırakıyor.

Eleştirmenler ise bu tablonun bizi teknolojik bir feodalizme sürükleyebileceğini; hepimizin bir avuç teknoloji devine hizmet eden, yapay zekaya bağımlı "kiracılar" haline gelebileceğimizi savunuyor.

Tartışmaya dahil olan Fransız çalışma sosyoloğu Juan Sebastian Carbonell, asıl sorunun teknolojinin işçilerin yerini alması değil, çalışma koşullarını kötüleştirmek ve ücretleri baskılamak için kullanılması olduğunu belirtti.

Carbonell'e göre asıl mücadele "insanın gereksizleşmesi" üzerine değil, "yeni teknolojilerin kimin çıkarlarına hizmet edeceği" üzerine verilecek.