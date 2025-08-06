Yapay zeka uzmanları “insan türü” için harekete geçti: OpenAI’a mektup

Yapay zeka teknolojisinin önde gelen isimleri, OpenAI’a yönelik sert bir açık mektup yayınlayarak, şeffaflık çağrısı yaptı. Mektupta, “İnsanlığa değil, kâra öncelik veriyorsanız, bunu itiraf edin” ifadeleri yer aldı.



“SÖZDE ETİK KURUMU”



2015 yılında insanlık yararına çalışmak üzere kar amacı gütmeyen bir kurum olarak kurulan OpenAI, 2022’de ChatGPT’nin yayınlanmasının ardından hızla ticari bir yapıya geçiş yaptı.



Şirketin CEO’su Sam Altman’ın liderliğinde, ChatGPT ve benzeri ürünlerle milyar dolarlık bir teknoloji devine dönüşen OpenAI, artık insanlara “fayda sağlama” hedefinden uzaklaştığı yönünde ağır eleştiriler alıyor.



Mektupta, şirketin “her iki tarafında da kendisinin oturduğu bir masada insanlık adına kararlar verdiği” söylenerek, şu çarpıcı benzetme yapıldı:



“OpenAI şu an kapalı bir odadaki bir masada hem insanlığın adına oturuyor hem de kararları veren taraf olarak kendi çıkarına anlaşma yapıyor. Ne sözleşmeyi görebiliyoruz, ne şartları biliyoruz, ne de onay verebiliyoruz.”



İMZACILAR KİMLER?



Açık mektuba imza atanlar arasında “Yapay Zeka’nın Babası” olarak anılan Geoffrey Hinton, yapay zeka eleştirmeni Gary Marcus, eski OpenAI çalışanları Jacob Hilton ve Helen Toner, hatta İngiliz oyuncu ve yazar Stephen Fry gibi dikkat çekici isimler var.



İmzacılar kendilerini, OpenAI’ın kuruluş amacında bahsedilen “insanlık yararına çalışma” vaadine gönderme yaparak şu ifadeyle tanımlıyor:

“Sizin hayırsever misyonunuzun yasal muhataplarıyız. Biz insan türüyüz.”



TALEP LİSTESİ



Mektupta OpenAI’a yöneltilen 7 talep şöyle sıralanıyor:



1. Şirketin artık kâr öncelikli olup olmadığını açıklaması



2. Kurucu bağışçılara ve kamuya yönelik yasal sorumlulukların devam edip etmediğinin açıklığa kavuşturulması



3. Aşırı kârların insanlık yararına harcanacağı sözünün tutulup tutulmadığının belirtilmesi



4. Şirketin ulaşmayı hedeflediği yapay genel zekanın (AGI) ticarileştirilip ticarileştirilmeyeceğinin açıklanması



5. Kâr amacı gütmeyen yönetim kurulunun rolünün ne olacağının belirlenmesi.



6. OpenAI’ın AGI geliştiren diğer şirketlerle rekabete girip girmeyeceğinin anlaşılması



7. Kurumsal yapının gelecekte hesap verebilirliği nasıl sağlayacağını bildirmesi.



Mektupta, “Buradaki kararlar sadece sizin değil, tüm toplumun geleceğini etkileyecek” ifadeleri yer aldı.



İLK ELEŞTİRİ DEĞİL



Bu mektup, OpenAI’a yönelik ilk eleştiri değil. 2023’te de benzer endişeleri taşıyan gruplar, şirketin yeniden yapılanmasını durdurması için Kaliforniya ve Delaware başsavcılarına mektup göndermişti.



2024 yazında ise bazı mevcut ve eski OpenAI çalışanları, şirketin geliştirdiği teknolojilerin doğurabileceği tehlikeler hakkında susturulduklarını iddia ederek başka bir açık mektup yayınlamıştı.