Yapay zeka videolarından mikro-dramalara: 2026'da televizyonda ne izleyeceğiz?

Hollywood’un son dönemdeki en büyük tartışmalarından biri, izleyicinin dikkatinin dağılması ve buna karşı geliştirilen yeni eğlence biçimleri.

Bir yanda TikTok ve YouTube gibi platformların şekillendirdiği, saniyeler içinde tüketilen içerikler; diğer yanda bu değişime uyum sağlamaya çalışan geleneksel film ve dizi endüstrisi var.

Bu iki eğilim, bugün Hollywood’u milyarlarca dolarlık “dikey mikro-drama” pazarına yöneltmiş durumda. Bu esnada yayın platformları yapay zeka entegrasyonu ve başka şirketleri satın alım yoluyla izleyiciye sundukları hizmeti çeşitlendirmenin peşinde.

Tüm bunlar 2026'da televizyonda ne izleyeceğimizi belirleyebilecek faktörler. İşte platformlar arası savaşta yaşanan son gelişmeler ve yayın dünyasının nereye evrilebileceğine yönelik tartışmalar:

MİKRO-DRAMA VE DİKEY FORMAT DİZİ AKIMI

Mikro-dramalar, cep telefonları için dikey formatta çekilen, genellikle 45 ila 90 saniyelik bölümlerden oluşan dizilere deniyor.

Aşk, entrika, melodram ve abartılı çatışmalar üzerine kurulu bu yapımlar, izleyiciyi hızlıca yakalayıp bölüm sonundaki sürprizlerle bir sonraki videoya sürüklüyor. TikTok’ta viral olan Loving My Brother’s Best Friend gibi örnekler, bu formatın ne kadar bağımlılık yaratabildiğinin göstergesi.

Guardian'a göre, bu içerikler ilk olarak Çin’de patlama yaşadı. Kısa dizilerin Çin’deki geliri 2021’de 500 milyon dolarken 2024’te 7 milyar dolara ulaştı; 2030’da ise 16 milyar doları aşması bekleniyor.

Küresel mikro-drama pazarının 2025 itibarıyla 7 ila 15 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Hollywood’un bugüne kadar mesafeli durduğu bu alan, artık görmezden gelinemeyecek kadar büyümüş durumda.

DISNEY, FOX, AMAZON VE DİĞERLERİ YARIŞA DAHİL OLDU

Mikro-dramalar, bugün anaakım şirketlerin radarında. Disney, DramaBox’ı hızlandırma programına aldı; Fox Entertainment, My Drama uygulamasının sahibi Ukraynalı Holywater’a ortak oldu. Eski Miramax CEO’su Bill Block’un kurduğu GammaTime ise Kim Kardashian, Kris Jenner ve Reddit’in kurucularından Alexis Ohanian gibi isimlerden yatırım alıyor.

Bu arada Amazon da Fire TV cihazları üzerinde Instagram’ı denemeye başladı. Yeni uygulama sayesinde Instagram’ın kısa video formatı Reels ve mikro dizileri, televizyon ekranlarından izlenebilecek. İlk aşamada yalnızca Amazon Fire TV cihazlarıyla sınırlı olan testin, ilerleyen dönemde farklı donanım üreticilerine de genişletilmesi planlanıyor.

"Instagram for TV" adlı uygulama, televizyon ekranlarına uyarlamak yerine Reels videolarını orijinal dikey formatında göstermeye devam edecek.

Öte yandan bu dönüşüm, daha büyük bir sorunun parçası: İkinci ekran. Artık pek çok izleyici televizyon izlerken aynı anda telefonda TikTok, Instagram Reels ya da oyunlarla meşgul oluyor. Medya analistlerine göre Hollywood yöneticileri, bu dağılmış dikkatin farkında ve içerikleri buna göre yeniden şekillendiriyor.

Nitekim Netflix yöneticilerinin senaristlerden karakterlerin ne yaptıklarını daha açık şekilde söylemelerini istemesi, “Hikayeler basitleştiriliyor mu?” tartışmasını alevlendirmişti. Ancak Vox'a konuşan uzmanlara göre burada amaç, “kötü içerik üretmek” değil; bir şeyler izlerken bir yandan telefonunu kaydıran dikkati bölünmüş izleyicinin hikayeyi arka planda bile takip edebilmesini sağlamak. Yani sorun sanatsal bir tercihten çok, TikTok ve YouTube’un doğrudan rekabet baskısı.

NETFLIX, WARNER BROS'U ALMAK İÇİN EL YÜKSELTTİ

Bu arada Netflix’in son hamleleri de şirketin artık yalnızca bir yayın platformu değil; finans, yapay zeka, içerik arşivi ve oyun ekseninde konumlanan çok katmanlı bir eğlence-teknoloji devine dönüşmek istediğini gösteriyor. Warner Bros'u satın alma girişimi ise bu dönüşümün merkezinde yer alıyor.

Netflix, Warner Bros'u satın alma planı kapsamında aldığı 59 milyar dolarlık köprü kredinin (bridge loan) bir bölümünü yeniden yapılandırdı. Şirket 5 milyar dolarlık döner kredi tesisi ve iki adet 10 milyar dolarlık gecikmeli çekim vadeli kredi sağlayacaklarını duyurdu.

Bu arada Warner Bros'u satın almak için Netflix ile yarışan Paramount da 108,4 milyar dolarlık teklifini sürdürürken milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık kısmı için kişisel garanti verdi. Larry Ellison teknoloji şirketi Oracle’ın kurucusu ve Paramount’un kontrol hissedarı, yani şirketin en güçlü ortağı.

İki şirket son haftalarda Warner Bros'u satın almak ve dolayısıyla Game of Thrones, DC Comics evreni, Harry Potter ve HBO ile HBO Max içerik kütüphanelerinin sahibi olmak için kıyasıya yarışıyor.

Şirketin yeni sahibi dev bir içerik gücünü elinde bulunduracak. Bu da dünya genelinde tekelleşme tartışmalarını alevlendiriyor.

Bu arada iki firmanın da rakibi olan Sony de Peanuts Holdings'in yüzde 41'lik hissesini satın aldığını duyurdu. 2018'de bu şirketin hisselerinin yüzde 39'unu alan Sony, yaklaşık 457 milyon dolarlık yeni anlaşmayla birlikte Peanuts Holdings'in yüzde 80'ine sahip oldu. Peanuts; Charlie Brown ve Snoopy gibi karakterlerle biliniyor. Şirket bu anlaşmayla birlikte Peanuts'ı yeni nesillere tanıtmayı planlıyor.

YAPAY ZEKA İÇİN İÇERİK HAZİNESİ

Hollywood Reporter'a göre, bu dev satın alımların en az konuşulan ama en kritik yönlerinden biri, Peanuts Holdings ve Warner Bros gibi köklü eğlence şirketlerinin onlarca yıla yayılan devasa içerik arşivlerinin, Netflix gibi yayın platformlarının yapay zeka hedefleri için hayati önem taşıması.

Örneğin Warner Bros anlaşması tamamlanırsa Netflix, hem yapay zeka modellerini eğitmek hem de kullanıcıların içeriklerle etkileşime girebileceği yeni formatlar geliştirmek için büyük bir avantaja sahip olacak.

Bu yaklaşım, Disney’in son dönemde açıkladığı stratejiyle de örtüşüyor. Disney CEO’su Bob Iger, Disney+’ta kullanıcıların kısa formatlı kullanıcı üretimi içerikler oluşturmasına olanak tanıyacaklarını duyurmuştu. Netflix-Warner Bros birleşmesi, bu alanda Disney’e doğrudan rakip olabilecek bir içerik bileşimi yaratabilir.

Diğer yandan, Netflix’in dönüşüm hamleleri bununla da sınırlı değil. Şirket, oyun stratejisinde televizyon odaklı ve etkileşimli deneyimlere yönelirken, Estonya merkezli avatar platformu Ready Player Me’yi satın aldığını açıkladı. Anlaşmanın finansal detayları paylaşılmadı.

Ready Player Me, kullanıcıların farklı oyunlar ve sanal dünyalar arasında taşıyabildiği avatarlar geliştirmesiyle biliniyor. Netflix, bu teknolojiyi kullanarak abonelerin kimliklerini ve fandomlarını oyunlar arasında dolaştırabileceği bir ekosistem kurmayı hedefliyor.

DISNEY'DEN OPENAI'A DEV YATIRIM

Disney, yayın platformunda kullanıcıların kısa formatlı kullanıcı üretimi içerikler oluşturmasını sağlama politikası kapsamında ciddi bir yapay zeka yatırımına imza atarak OpenAI ile anlaştı.

Buna göre, OpenAI’ın video üretim aracı Sora, 2026’nın başından itibaren Disney, Marvel, Pixar ve Star Wars evrenlerinden 200’den fazla karakteri içeren kısa videolar üretebilecek. Disney+, kullanıcıların kendi ürettiği bu kliplerin bir bölümünü platformda yayınlayacak. Örneğin izleyiciler, Elsa'nın Cinderella’yla savaştığı 20 saniyelik bir sahne üretip izleyebilecek.

Anlaşma kapsamında Disney, OpenAI’a 1 milyar dolarlık yatırım yapacak ve bu teknolojiyi Disney+ aboneleri için “yeni deneyimler” geliştirmekte kullanacak.

Bu gelişme, “isteğe bağlı çalışan yapay zeka televizyonu” fikrini gerçekçi bir ihtimal haline getirirken, önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor:

Bugün saniyelerle sınırlı olan bu klipler, 1,5 saatlik yapımlara dönüştüğünde ne olacak?