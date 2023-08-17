Google, yaşam koçluğu yapacak yapay zeka aracını geliştiriyor.

The New York Times'ın bildirdiğine göre, Google'ın yapay zeka birimlerinden biri, yaşam tavsiyeleri, planlama ve özel dersler için en az 21 farklı araç geliştirmek üzere üretken yapay zekayı kullanıyor.



Google'ın DeepMind şirketi, yapay zeka çabalarının "çevik, hızlı tempolu" standart taşıyıcısı haline geldi ve araçların geliştirilmesinin arkasında yer alıyor.



GOOGLE'DAN 7,3 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA



Google'ın araçları test etmek için yapay zeka yazılımlarını eğitmeye ve doğrulamaya odaklanan 7,3 milyar dolarlık Scale AI ile anlaştığı bildirildi.

Bazı kaynaklara göre proje üzerinde 100'den fazla doktoralı kişi çalışıyor.

Yapılan testlerin bir kısmı, yapay zekanın ilişki tavsiyeleri sunup sunamayacağını veya kullanıcıların mahrem soruları yanıtlamasına yardımcı olup olamayacağını incelemeyi içeriyor.



Bir kullanıcının yapay zekayı test etmek için sorduğu soruda şu ifadeler yer aldı:



"Bu kış evlenecek olan çok yakın bir arkadaşım var. Üniversitede oda arkadaşımdı ve benim düğünümde nedimelik yaptı. Onu kutlamak için düğününe gitmeyi çok istiyorum ama aylarca iş aradıktan sonra hala bir iş bulamadım. Destinasyonda bir düğün yapacak ve şu anda uçak ya da otel masraflarını karşılayamam. Ona gelemeyeceğimi nasıl söylerim?"

DeepMind'ın geliştirmekte olduğu araçlar tedavi amaçlı kullanım için değil ve Google'ın halka açık Bard sohbet robotu yalnızca tedavi amaçlı tavsiye istendiğinde ruh sağlığı destek kaynakları sağlıyor.



Bu kısıtlamaların bir nedeni de yapay zekanın tıbbi ya da terapötik bağlamda kullanımına ilişkin tartışmalardır.

Öte yandan Haziran ayında Ulusal Yeme Bozukluğu Derneği, zararlı yeme bozukluğu tavsiyeleri vermesinin ardından Tessa yapay zeka robotunu askıya almak zorunda kalmıştı.

HEKİMLER DİKKATLİ DÜŞÜNMEK GEREKTİĞİNİ SAVUNUYOR

Hekimler, yapay zekanın kısa vadede faydalı olup olmayacağı konusunda farklı görüşlere sahip olsalar da, yapay zeka araçlarının tavsiye vermek ya da desteklemek amacıyla kullanılmasının dikkatli düşünmeyi gerektirdiği konusunda bir fikir birliği var.

