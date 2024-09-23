Yapay zeka yazılımı Rebabric LVHM Hızlandırma Programı'na seçilen ilk Türk marka oldu

Moda ve tekstil dünyasında fark yaratan yapay zeka destekli yazılım Refabric, aralarında Louis Vuitton, Christian Dior, Céline gibi moda dünyasına yön veren global markaların yer aldığı dünyanın en büyük lüks grubu LVMH’in La Maison des Startups'ta hızlandırma programına seçilen 30 start-up’tan biri oldu.

Dünya genelinde 1500’den fazla firma arasından sıyrılan Refabric, bu programa dahil olmayı başaran ilk Türk marka oldu.

Eylül ayında başlayan bu program ile Refabric global moda devleri ile yan yana çalışma fırsatı yakalayacak. Program hem LVMH’nin Paris’teki Station F içindeki LVMH merkezinde Refabric’e özel sağlanan ofis alanı, hem de grup şirketleri ile yapılacak ortak çalışmalar ile 1 sene boyunca devam edecek.

