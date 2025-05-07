"Yapay Zeka Yıldızları" yeni döneme hazır: Hedef 55 bin öğrenci

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Yapay Zekâ Yıldızları" projesi, ilk yılında 36 binden fazla öğrenciye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Projenin ikinci yılında hedef, 55 bin öğrenciye yapay zekâ eğitimi vermek.



Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin gençleri dijital geleceğe hazırlamak amacıyla başlattığı "Yapay Zekâ Yıldızları" projesi, birinci yılını geride bıraktı. Proje kapsamında 12 ilde, 58 farklı noktada 183 gönüllü eğitmenin katkısıyla 36 bini aşkın öğrenci yapay zekâ ile tanıştı. Her 1 TL’lik yatırımın 5,34 TL sosyal değer olarak geri döndüğü projede, ikinci yıl hedefi 55 bin öğrenciye ulaşmak.

"DAHA FAZLA KÖY OKULUNA ULAŞACAĞIZ"



Projenin yeni dönem hedefleri, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.



Vodafone Vakfı Başkanı Süel, "Yapay zekâ geleceğin teknolojisinde kilit rol oynuyor. Projeyle öğrencilerin bu teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bireyler olarak kullanmalarını sağlıyoruz. Yeni dönemde Yapay Zekâ Startup Studio programını da hayata geçiriyoruz” dedi.



Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Caldu ise, projeyle sadece şehir merkezlerinde değil, kırsalda da gençlere ulaşıldığını vurguladı. Caldu, “Gezici eğitim çadırlarımızı artırarak daha fazla köy okuluna ulaşacağız. Gençlerin üretmesini ve fark yaratmasını hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı.



Projenin yeni döneminde; kırsal bölgelerdeki okullarda yüz yüze eğitimlerin yanı sıra web tabanlı ve çevrim içi eğitimler de sürdürülecek. Ayrıca lise öğrencilerinin yapay zekâ odaklı fikirlerini girişimlere dönüştürebilecekleri Yapay Zekâ Startup Studio adlı bir inkübasyon programı başlatılacak. Bu kapsamda eğitim, hızlandırıcı programlar ve ödüllü yarışmalar düzenlenecek.

