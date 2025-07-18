Yapay zekada “ajanlar” yarışı başladı: Yeni “ChatGPT Agent” ne anlama geliyor?

OpenAI, şu anda yapay zeka yarışında en çok konuşulan trende odaklanıyor: “Agentic AI”



Etken yapay zeka veya ajan yapay zeka diye de bilinen bu yeni aşamada şirketler, sohbet botlarının bir adım ötesine geçerek, kullanıcı için karmaşık ve çok adımlı görevleri yerine getirebilen araçlar tasarlamak için kıyasıya yarışıyor.



ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI da kendi "sanal bilgisayarını" kullanarak kullanıcı adına işleri tamamlayabildiğini söylediği “ChatGPT Temsilcisi”ni (ChatGPT Agent) tanıttı.



Şirket, yeni aracın, yaklaşan müşteri toplantıları hakkında bilgi vermek için bir kullanıcının takvimine bakmak, aile kahvaltısı için malzeme planlamak ve satın almak ya da rakip şirketlere ilişkin analizlerine dayanarak bir slayt gösterisi oluşturmak gibi görevleri yerine getirebileceğini belirtiyor.



YENİ BİR EKİP KURULDU



Yeni araç OpenAI'ın tüm akıl yürütme modellerinde kullanılan takviyeli öğrenme yoluyla eğitildi. Şirket ayrıca, ChatGPT Agent'ın mevcut yapay zeka araçlarından Operator ve Deep Research'ün yeteneklerini birleştirdiğini söylüyor.



Yeni aracı geliştirmek için Operator ve Deep Research ekipleri de tek bir ekipte birleştirdi. The Verge'e göre yeni ekip ürün ve araştırma alanlarında uzmanlaşmış 20 ila 35 kişiden oluşuyor.



YETENEKLERİ NELER?



Bu birleştirme, Operator'ın web sitelerinde gezinme yeteneği ve Deep Research'ün onlarca web sitesinden gelen bilgileri özlü bir araştırma raporunda sentezleme yeteneğini yeni araca taşıyor.



The Verge’e özel hazırlanan bir gösterimde ChatGPT Agent'ın olası kullanım örnekleri sergilendi. Örneğin, kullanıcının boş bir akşamı olduğunda Google Takvim'e bağlanarak bir randevu gecesi planlamasını ve ardından belirli restoran türlerindeki açık rezervasyonları bulmak için OpenTable'ı kullanması istendi.



Başka bir gösteride ise ChatGPT Agent'ın Labubus ve Beanie Babies'in yükselişi hakkında bir araştırma raporu oluşturabildiği görüldü.

OpenAI ise kendi açıklamasında verdiği bir örnekte kullanıcıların "dört kişilik Japon kahvaltısı hazırlamak için malzeme planlayıp satın almak" ve "üç rakibi analiz edip bir slayt gösterisi oluşturmak" için ChatGPT aracını kullanabileceklerini belirtti.



Ancak ChatGPT Agent'ın e-posta göndermek veya rezervasyon yapmak gibi "geri alınamaz" herhangi bir şey yapmadan önce izin istediği de belirtiliyor.



Bu tür yetenekler, ChatGPT aracısının web sitelerini incelemesini, bir eylem planı hazırlamasını ve araçları kullanmasını gerektiriyor; bunlar, şirketin daha önce aracılarla ele almaya çalıştığından çok daha karmaşık görevler.



VERİLERLE İLGİLİ TEHLİKE



OpenAI ayrıca, kötüye kullanımı önlemek için bu aracında ChatGPT'nin bellek özelliğini devre dışı bıraktığını açıkladı.



ChatGPT'nin diğer versiyonlarında bellek özelliği, kullanıcının daha önceki sorularını hatırlayarak kişiselleştirmeye olanak tanıyordu. Ancak gerçek eylemler söz konusu olduğunda hassas verilerin sızdırılması ihtimali gündeme geldiği için bu özellik söz konusu araçta kullanılmayacak.



ETKEN YAPAY ZEKANIN NE FARKI VAR?



Etken veya ajan yapay zeka, gerçek dünya senaryolarında, otonom olarak (kendi başına) karar verebilen, hedeflere ulaşmak için harekete geçebilen ve yeni ortamlara veya hedeflere uyum sağlayabilen sistemleri ifade ediyor.



Bu sistemlerin temel özellikleri şöyle özetlenebilir:



- Otonomluk: Sürekli insan gözetimi olmadan bağımsız olarak çalışabilir.

Hedef odaklı davranış: Uzun vadeli hedefleri planlayabilir, önceliklendirebilir ve takip edebilir.



- Adaptasyon: Geri bildirimlerden öğrenir ve değişen bağlamlarda stratejilerini ayarlayabilir.



- Muhakeme: İnsanlarla veya diğer sistemlerle etkileşim kurabilir ve karmaşık görevler veya ortamlar hakkında muhakeme yürütebilir.

Araç kullanımı: Bağlamı korumak veya görevleri tamamlamak için araçları, API'leri ve web aramalarını kullanabilir.



Geleneksel yapay zeka sistemleri, görüntüleri sınıflandırabilir veya isteğe bağlı olarak metin oluşturabilir, ancak etken yapay zeka, inisiyatif alıyor.

Örneğin, her adımda kendisine söylenmeden internette arama yapmaya, sonucu özetlemeye, e-posta yazmaya ve bir toplantı planlamaya karar verebilir.



YENİ ARACI KİMLER KULLANABİLECEK?



OpenAI, aracı Pro, Plus ve Team kullanıcıları için sunmaya başladı.

Denemek isteyenler araçlar menüsünden "araç modu"nu seçebilir veya erişmek için "/agent" yazabilir.



Şirket, aracı bu yaz sonlarında ChatGPT Enterprise ve Education kullanıcılarına da sunacağını duyurdu.



BAŞKA ÖRNEKLER VAR MI?



Etken yapay zeka, sektörde yıllardır gündemde olan bir trend.

Geliştiricilerin üzerinde çalıştığı ideal çözüm, belirli işlevleri yerine getirebilen, etkinlik planlamak için en uygun zamanı bulma amacıyla insanların takvimlerini kontrol edebilen, bir arkadaşının tercihlerine göre hediye satın alabilen ve daha fazlasını yapabilen bir araç.



Ancak şu anda bu araçlar, kodlama ve araştırma raporları derleme konusunda yardımcı olmakla sınırlı.



Yine de son yıllarda, OpenAI, Google ve Perplexity gibi Silikon Vadisi şirketleri, bunları yapmayı vaat eden onlarca yapay zeka aracı tanıttı.

Ancak, bu erken sürüm yapay zeka araçlarının karmaşık görevlerde zorluk çektiği kanıtlandı ve The Verge ya da TechCrunch gibi popüler teknoloji mecralarında yazan uzmanlardan geçer not alamadı.



Bununla birlikte OpenAI, ChatGPT Agent’ın önceki araçlardan çok daha yetenekli olduğunu iddia ediyor.

